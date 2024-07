La Nuova Igea Virtus prende forma. Il tecnico Di Gaetano: “Stiamo costruendo una squadra che unisca esperienza e voglia di emergere”

La Nuova Igea Virtus prende forma, dopo un periodo di lavoro da parte della squadra mercato composta dal direttore sportivo Angelo Sorace e dal tecnico Francesco Di Gaetano, che ha risposto alle domande dei giornalisti, nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare i progetti sportivi della formazione giallorossa.

Sul fronte mercato, dopo l’ufficialità del difensore Totò Maltese, è arrivato l’annuncio del portiere Francesco Cannizzaro, classe 2003, nato a Palermo, con esperienze importanti in serie D a Bitonto, con la Gelbison e con il Santa Maria Cilento, dove ha incrociato per la prima volta il suo percorso con il tecnico Francesco Di Gaetano, che adesso lo ha voluto a Barcellona per difendere la porta della Nuova Igea Virtus.

Sono praticamente definite le conferme dei difensori Francesco Triolo (2004) ed Angelo Di Cristina (2005) e quella di Matteo Trovato, su cui il tecnico ha dichiarato di voler puntare per dare qualità al centrocampo giallorossa. Già da oggi potrebbero arrivare altre novità e sarà così fino a ridosso del 18 luglio, data del raduno in sede per visite mediche e test atletici.

L’allenatore nella conferenza stampa, affiancato dal presidente Massimo Italiano e dalla vice presidente Sara Torre, ha sottolineato come la strategia nella costruzione della squadra è stata quella di unire l’esperienza di giocatori di categoria all’entusiasmo dei ragazzi che hanno voglia di emergere.

Di Gaetano ha chiarito le motivazioni per cui si è scelto ad esempio di rinunciare a malincuore ad un portiere come Staropoli per puntare su alcuni giovani di prospettiva, ma anche l’importanza di avere in squadra giocatori che abbiano la voglia di lottare per la maglia giallorossa e che credono nel progetto tecnico della società.

Ecco le sue dichiarazioni