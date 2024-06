Si sono insediati i sindaci di Falcone Carmelo Paratore e di Oliveri Francesco Iarrera

Si è svolta ieri la cerimonia di proclamazione dei sindaci eletti nei comuni di Falcone ed Oliveri, con un ampio margine di distacco sugli altri candidati.

A Falcone, Carmelo Paratore ha così iniziato il suo secondo mandato, dopo la parentesi del suo predecessore Nino Genovese, sfiduciato a metà del suo percorso di primo cittadino. Nei prossimi giorni sarà definito la squadra di assessori e si procederà alle convocazione del nuovo consiglio comunale, che a differenza di Genovese, garantisce una solida maggioranza al neo eletto sindaco.

Analoga procedura si è svolta anche ad Oliveri, dove il sindaco Francesco Iarrera è stato rieletto per il suo secondo mandato consecutivo con oltre il 63 per cento dei consenti. Si tratta in questo caso di una passaggio in continuità, che, come dichiarato dallo stesso primo cittadino dopo l’elezione, consentirà di proseguire le diverse iniziative avviate dall’amministrazione di Oliveri.