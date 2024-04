Calcio, playoff amaro per l’Orsa Promosport: il Terme Vigliatore passa al Salvuccio Rao di Barcellona dopo i supplementari

Sono stati necessari i supplementari per decidere la sfida tra Orsa Promosport e Terme Vigliatore, nella semifinale dei playoff di Prima categoria.

I barcellonesi avevano il doppio vantaggio del fattore campo e del passaggio del turno anche in caso di parità, ma dopo 90′ intensi la partita si è decisa nei supplementari. Il Terme Vigliatore, in dieci uomini dalla metà del secondo tempo, è passato in vantaggio in avvio del primo over-time con il gol di Malan, pareggiato poi dall’Orsa Promosport con la marcatura di Scolaro, all’inizio del secondo supplementare. La gara viene decisa da un colpo di testa di Baba al 115′, per la gioia di tifosi ospiti presenti nell’impianto del Salvuccio Rao di Barcellona. Per i padroni di casa resta la soddisfazione di una stagione importante, che è andata oltre le più rosee aspettative, in cui i ragazzi di Salvo e Pirri hanno lottato alla pari contro le prime della classe, nonostante una rosa molto giovane.

La stagione del Terme Vigliatore prosegue adesso con la finale con il Città di Villafranca, dove la società giallorossa dovrà vincere per continuare a sperare nel sogno della promozione. In casa Orsa Promosport è tempo di bilanci e di scelte importanti per la prossima stagione.