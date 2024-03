La Nuova Igea Virtus alla prova della capolista Trapani per proseguire la serie positiva

La Nuova Igea Virtus, reduce da sei risultati utili consecutivi, affronta oggi alle 15 la gara contro la capolista Trapani, ormai lanciata verso la promozione in serie C.

I granata arrivano al D’Alcontres con un vantaggio di 13 punti (ed un partita in più) sul Siracusa, che nelle ultime settimana ha iniziato segnali di resa allo strapotere della capolista. La sfida di oggi vede di fronte due della formazioni più in forma del campionato, che giocano la gara con obiettivi diversi. La Nuova Igea Virtus punta a raccogliere punti preziosi per avvicinare la matematica salvezza, ormai ad un passo, e il Trapani cerca la vittoria per dare un ultimo scossone al campionato.

Il tecnico giallorosso Francesco Di Gaetano non potrà contare sull’infortunato Triolo in difesa e dovrà fare scelte importati per completare il gruppo dei quattro under da inserire nell’undici titolare. La squadra si è allenata con molta concentrazione ed è pronta a fare il secondo colpaccio della stagione, provando a frenare la corsa del Trapani, dopo aver battuto il Siracusa. Al D’Alcontres è atteso il pubblico delle grandi occasione, con una buona rappresentanza di tifosi ospiti, con 300 biglietti venduti in prevendita nel settore della curva sud a loro destinata. Ci sono i presupposti per una bella giornata di sport, favorita anche dal sole che risplende da stamattina su Barcellona e dintorni.