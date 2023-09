Calcio, i risultati di Eccellenza e Promozione: ancora una sconfitta per la Nuova Azzurra Fenice

Si è disputata ieri la seconda giornata dei massimi campionati regionale di calcio. In Eccellenza restano tre squadre a punteggio pieno, il Modica, l’Enna e sorpresa Real Siracusa. Per il Milazzo arriva il primo punto stagionale, dopo il pareggio a reti bianche con la Messana. Pareggio per la Nebros a Paternò e sconfitta interna per il Rocca Acquedolcese.

In Promozione, arriva la seconda sconfitta in altrettante gare per la Nuova Azzurra Fenice, che cede la vittoria all’Aluntina nella gara disputato al Fondaconuovo. Nell’1-3 per gli ospiti da segnalare la marcatura di Marcini. Resta a punteggio pieno l’Aquila Bafia (vincente sul campo della Pro Mende) con il Rosmarino e la Polisportiva Gioiosa.

ECCELLENZA GIRONE B

Misterbianco 2011 Santa Croce 1-1 Real Siracusa Belvedere Città Di Gela 3-1 Rocca Acquedolcese Modica Calcio 1-3 Enna Calcio Mazzarrone Calcio 2-0 Jonica F.C. Leonzio 1909 0-1 Leonfortese Imesi Atletico Catania 1994 1-1 Milazzo Messana 1966 0-0 Paternò Calcio Nebros 1-1

Modica Calcio 6 2 2 0 0 4 1 3 Real Siracusa Belvedere 6 2 2 0 0 4 1 3 Enna Calcio 6 2 2 0 0 3 0 3 Misterbianco 2011 4 2 1 1 0 3 1 2 Nebros 4 2 1 1 0 4 3 1 Città Di Gela 3 2 1 0 1 3 3 0 Leonzio 1909 3 2 1 0 1 1 2 -1 Mazzarrone Calcio 3 2 1 0 1 1 2 -1 Imesi Atletico Catania 1994 2 2 0 2 0 2 2 0 Leonfortese 1 2 0 1 1 3 4 -1 Santa Croce 1 2 0 1 1 1 2 -1 Messana 1966 1 2 0 1 1 0 1 -1 Milazzo 1 2 0 1 1 0 1 -1 Rocca Acquedolcese 1 2 0 1 1 2 4 -2 Paternò Calcio 1 2 0 1 1 1 3 -2 Jonica F.C. 0 2 0 0 2 0 2 -2

PROMOZIONE GIRONE B

Atletico Messina 0-0 Rosmarino 0-3 Pro Mende Calcio Aquila 0-2 Santangiolese Calcio Valle Del Mela Calcio 2-2 Città Di Galati San Fratello 1-1 Lascari – Cefalù Polisportiva Gioiosa 2-3 Nuova Rinascita Città Di Mistretta 1-0 Nuova Azzurra Fenice Aluntina 1-3