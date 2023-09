Nuova Igea Virtus corsara a Lamezia (0-4) con la doppietta di Longo ed i gol di Isgrò e Aveni

La Nuova Igea Virtus capitalizza le occasioni creato al D’Ippolito di Lamezia e strapazza nel punteggio una squadra costruita per provare a conquistare il salto di categoria.

Il vantaggio iniziale al 4′ con Longo ha dato la fiducia al gruppo giallorosso, che dopo aver contenuto la reazione dei padroni di casa, ha colpito ancora con Longo al 22′, andando al riposo sul doppio vantaggio. Nella ripresa, quando si aspettava un Lamezia più determinato a riaprire la contesa in avvio al 6′ è arrivato il terzo gol con Isgrò, che ha di fatto chiuso la partita. La ciliegina sulla torta giallorossa è arrivato al 40′ con il quarto gol di Aveni.

Per i ragazzi del tecnico Pasquale Ferrara si tratta del giusto premio per il lavoro svolto in queste settimane e soprattutto il modo migliore per dimenticare l’immeritata sconfitta interna all’esordio contro l’Acireale. Domenica si torna in campo al D’Alcontres dove sarà di scena il San Luca, che oggi ha superato in casa la Sancataldese.

Ecco tutti i risultati della seconda giornata e a seguire la classifica aggiornata di serie D:

Ragusa Calcio Castrovillari Calcio 5-1 Portici Canicattì 0-2 Città Di Acireale 1946 Reggina RINVIATA Città Di S. Agata Vibonese Calcio 0-4 F.C. Lamezia Terme Nuova Igea Virtus 0-4 Gioiese 1918 Akragas 0-1 Licata Calcio Real Casalnuovo 2-1 San Luca Sancataldese Calcio 2-1 Siracusa Calcio 1924 Locri 1909 3-2 Riposa: F.C. Trapani 1905

CLASSIFICA