La Nuova Igea Virtus parte con una sconfitta, l’Acireale passa al D’Alcontres con un gol di Romano (0-1)

Tutto pronto al D’Alcontres Barone per la gara tra Nuova Igea Virtus è Città di Acireale, valida per la prima giornata del campionato di serie D.

Ufficializzate le formazioni che scenderanno in campo. Ferrara lascia Scinnea in panchina e punta in attacco su Isgrò, Cannistrà e Longo.

Sugli altri campi il Licata vince ad Agrigento 0-2, il Trapani con il Ragusa 1-0, il Lamezia sul campo della Sancataldese 0-2 e la Vibonese contro la Gioiese 1-0

Cronaca

fischio d’inizio con 4′ di ritardo alle 16:04 davanti a circa 1.800 spettatori.

3′ prima conclusione verso la porta di Longo per la Nuova Igea Virtus. Para facilmente Zizzania

7′ conclusione dal limite di Isgrò, che il portiere respinge senza problemi.

10′ prima fase di studio tra le due formazioni, con una leggera supremazia territoriale dei padroni di casa.

15′ OCCASIONE NUOVA IGEA VIRTUS: cross dalla sinistra su cui Batista tutto solo, da posizione defilata, non centra lo specchio della porta. Sul proseguo dell’azione Russo dal centro dell’area calcia sopra la traversa.

18′ conclusione dal limite di Della Guardia che non trova lo specchio della porta acese.

20′ Nuova Igea Virtus prova ad alzare il ritmo e crea una buona occasione con Batista. L’Acireale resta guardingo nella sua metà campo.

23′ OCCASIONE NUOVA IGEA VIRTUS altra conclusione dalla distanza di Longo, difficile la parata del portiere Zizzania, bravo a deviare in angolo.

COOLING BREAK AL D’ALCONTRES SUL PARZIALE DI 0-0

30′ OCCASIONE ACIREALE cross dalla sinistra di Vaccaro, la difesa buca la palla, ma Savonarola non trova il tempo di calciare verso Staropoli, che neutralizza il pericolo. Sugli sviluppi dell’azione ammonito Tufano dell’Acireale che ostacola irregolarmente il portiere giallorosso.

35′ Acireale più intraprendente, con un’Igea meno precisa nella costruzione dell’azione.

42′ OCCASIONE NUOVA IGEA VIRTUS. Isgrò semina il panico nella difesa ospite e conclude dal limite con un diagonale velenoso che sfiora il palo alla destra di Zizzania.

45′ OCCASIONE NUOVA IGEA VIRTUS. Punizione del limite di Trovato, che impensierisce seriamente Zizzania, pronto a togliere la palla dall’angolo alla destra della sua porta. Nell’occasione l’attaccante giallorosso sente un fitta alla coscia ed esce dal campo, sostituito da Abbate.

3′ di recupero

FINISCE IL PRIMO TEMPO CON IL RISULTATO AD OCCHIALI

Doppio cambio per l’Acireale in avvio di secondo tempo, Savonarola lascia il campo per Montaperto e Di Mauro cede il posto a Stickenko.

10′ GOL DELL’ACIREALE. Tufano si insinua nell’area giallorossa dalla destra e tutto solo serve al centro per l’accorrente Romano che realizza anticipando difensore e portiere giallorosso.

Cambio per i padroni di casa, entrano Nunez per Russo

13′ OCCASIONE ACIREALE. Uno svarione difensivo mette Romano davanti a Staropoli, che riesce a contrarre l’attaccante acese pronto a calciare verso la porta giallorossa.

18′ ammonito Sirimarco per un fallo a centrocampo.

19′ OCCASIONE ACIREALE. Doppio miracolo di Staropoli prima su Romano, lanciato verso la porta, e poi su Montaperto

20′ OCCASIONE NUOVA IGEA VIRTUS. Conclusione pericolosa di Longo, che Zizzania devia in angolo.

20′ per l’Igea esce Moi ed entra Schinnea.

22′ per l’Acireale esce Tufano ed entra Galletta.

24′ ammonito Stichenko dell’Acireale.

COOLING BREAK AL D’ALCONTRES SUL PARZIALE DI 0-1 per l’Acireale

28′ OCCASIONE NUOVA IGEA VIRTUS. Colpo di testa di Schinnea su calcio d’angolo che non trova lo specchio della porta.

31′ entra Germinio per Vanzan per l’Acireale

35′ entra Yatoura per Cannistrà per l’Igea

40′ la Nuova Igea Virtus cerca di reagire allo svantaggio e si prepara al forcing finale. L’Acireale sornione non perde l’occasione di allentare la pressione e far trascorrere il tempo.

42′ OCCASIONE ACIREALE. Maltese ancora tutto solo davanti a Staropoli calcia verso la porta, ma trova il portiere giallorosso a sbarrare la via del gol della sicurezza.

5′ di recupero assegnati dall’arbitro.

FINALE AL D’ALCONTRES. ACIREALE PASSA CON UN GOL DI ROMANO.