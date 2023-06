Nuova Igea Virtus, Rosario Sorrenti è il nuovo Segretario Generale

Rosario Sorrenti, messinese di nascita, ma barcellonese d’adozione, è il nuovo Segretario Generale della Nuova Igea Virtus.

Sorrenti, 51 anni, proviene dall’A.C.R. Messina, in cui si è occupato della segreteria del settore giovanile, mentre in precedenza vanta esperienze in D con FC Messina e prima ancora in Promozione con la Messana.

“Sono entusiasta – dichiara il nuovo segretario giallorosso – dell’incarico ricevuto, a maggior ragione perchè entro a far parte di una società gloriosa e importante qual’è l’Igea. Una volta ricevuta la chiamata del Direttore Generale Bottari – continua Sorrenti – non ci ho pensato più di tanto. Sin dal primo luglio mi rimboccherò le maniche per svolgere al meglio l’importante compito affidatomi.”