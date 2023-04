Nuova Igea Virtus-Modica: al via la prevendita per la gara che vale una stagione

La Nuova Igea Virtus si sta preparando con grande serenità alla gara di domenica prossima contro il Modica, gara valida l’ultima giornata del campionato di Eccellenza. Tutto l’ambiente giallorossa è consapevole dell’importanza di una partita che vale una stagione, ma allo stesso è caricato dalla certezza di aver meritato l’opportunità di coronare un sogno. Mancano gli ultimi 90 minuti più recupero in una gara che la formazione barcellonese del tecnico Pasquale Ferrara dovrà fare sua, senza frenesia, ma con la determinazione messa in campo nelle ultime giornate, p

I ragazzi si stanno allenando con la consueta cura nei dettagli che è tipica del suo allenatore, barcellonese doc. Dopo una seduta in palestra, oggi il gruppo igeano si sposta a Santa Lucia del Mela, per salvaguardare il terreno di gioco del D’Alcontres appesantito dalle ultime piogge. La società ha invece definito i tempi ed i modi per la prevendita dei biglietti della partita, che inizierà alle 16.30

Le prevendite sono quelle tradizionali della Pasticceria De Pasquale in via Garibaldi, già fornita dei tagliandi, del Bar Dop in piazza vecchia stazione, dei Tabacchi Bucolo a San Vito e del Bar Saitta a Terme Vigliatore. Il consiglio è quello di anticipare l’acquisto per evitare file domenica al botteghino.

Il costo dei biglietti è di 10 euro per la tribuna coperta e di 5 euro per gradinata. Saranno valiti gli abbonamenti ed i mini abbonamenti, mentre sono sospesi gli accrediti di cortesia in tribuna coperta. I dettagli della prevendita per il settore ospiti verranno resi noti successivamente.