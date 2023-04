La Nuova Igea Virtus passa a Santa Croce e mantiene il primato solitario a 90 minuti dal traguardo

Una Nuova Igea Virtus determinata passa anche sul campo del Santa Croce e compie probabilmente un passo decisivo verso un traguardo meritato per una squadra che ha lottato da sola contro tutte le difficoltà di questo campionato.

Il gol di Franchina dopo 1′ ha deciso una gara che i giallorossi avrebbero potuto chiudere già nel primo tempo, con diversi miracoli del portiere di casa e con il rigore sprecato da Medina al 30′. Il Santa Croce ha fatto la sua partita, ma le motivazioni della capolista hanno fatto la differenza ed a 90′ dalla fine del campionato la Nuova Igea Virtus conserva un punto di vantaggio sul Siracusa, vittorioso nel derby contro il Real Siracusa e rimasto ad solo a contrastare la capolista. Il Taormina è infatti crollata sul campo della Jonica e si prepara ad affrontare la coda dei playoff. Vittorie pesanti per Leonzio e Modica, prossime avversarie di Siracusa e Nuova Igea Virtus, che hanno riaperto i giochi per la partecipazione ai playoff per una delle due formazioni. Il Taormina ha infatti 8 punti di vantaggio sulla Leonzio e 10 sul Modica e tutto si deciderà nell’ultima giornata di un torneo emozionante fino alla fine. Tutto deciso in zona retrocessione, con la salvezza anticipata di Milazzo e Roccacquedolcese, nonostante le sconfitte interno di oggi e playout tra Santa Croce e Palazzolo.

RISULTATI Jonica F.C. Città Di Taormina 2-1 Milazzo Città Di Comiso 0-1 Modica Calcio Mazzarrone Calcio 1-0 Nebros Città Di AciCatena 1-1 Rocca Acquedolcese Leonzio 1909 1-2 Santa Croce Nuova Igea Virtus 0-1 Siracusa Calcio 1924 Real Siracusa Belvedere 4-0 Sport Club Palazzolo Virtus Ispica 2020 7-0

CLASSIFICA Nuova Igea Virtus 65 29 20 5 4 60 26 34 Siracusa Calcio 1924 64 29 20 4 5 70 28 42 Città Di Taormina 59 29 17 8 4 56 22 34 Leonzio 1909 51 29 15 6 8 50 38 12 Modica Calcio 49 29 14 7 8 47 26 21 Mazzarrone Calcio 42 29 12 6 11 37 42 -5 Nebros 41 29 12 5 12 36 37 -1 Jonica F.C. 40 29 10 10 9 35 32 3 Città Di Comiso 37 29 10 7 12 36 44 -8 Real Siracusa Belvedere 37 29 10 7 12 33 42 -9 Milazzo 36 29 9 9 11 31 39 -8 Rocca Acquedolcese 35 29 10 5 14 31 42 -11 Santa Croce 31 29 8 7 14 32 39 -7 Sport Club Palazzolo 25 29 6 7 16 24 44 -20 Città Di AciCatena 17 29 2 11 16 10 44 -34 Virtus Ispica 2020 (-1) 12 29 3 4 22 15 58 -43