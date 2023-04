La Nuova Igea Virtus getta il cuore oltre l’ostacolo: con la Nebros da 0-2 a 4-2. Perde terreno il Taormina, resta in scia il Siracusa

La Nuova Igea Virtus reagisce alla grande, dopo un avvio disastroso contro la Nebros, e conquista tre punti fondamentali nella corsa alla promozione diretta in serie D.

Due distrazioni difensive all’inizio della partita hanno regalano il doppio vantaggio agli ospiti, con Sowe e La Spada. Sullo 0-2 i giallorossi hanno una grande reazione e ribaltano il match già alla fine del primo tempo con il gol di Idoyaha e la doppietta di Franchina, autore di gol pesanti anche contro Siracusa e Real Belvedere Siracusa. All’inizio della ripresa è arrivato anche il gol della sicurezza di Medina, che ha consentito ai padroni di casa di gestire il risultato senza particolari difficoltà.

Alle spalle della Nuova Igea Virtus resta solo il Siracusa, che vince 3-2 in casa contro la Rocca Acquedolcese, e resta ad un solo punto di distanza con due gare ancora da giocare. Perde invece il passo della capolista il Città di Taormina fermato sul 3-3 casalingo dal Modica, dopo che gli ospiti si erano portati sul 1-3 alla metà del secondo tempo. Un gol nel recupero di Gallardo ha fissato il punteggio sul pareggio, che non serva ai padroni di casa, nè tanto meno al Modica, distante 11 punti dalla formazione ionica e quindi al momento fuori della lotteria dei playoff.

Sabato prossimo il calendario prevede la trasferta della Nuova Igea Virtus sul campo di Santa Croce ormai quasi certamente condannato ai playout con il Palazzolo, dopo la sconfitta di oggi a Mazzarrone, e la gara interna del Siracusa, con un derby contro il Real Belvedere Siracusa dall’esito quanto mai scontato, vista la differenza di valori in campo tra le due formazioni. Il Città di Taormina proverà a mantenere accesa la speranza di rientrare in corsa per il primo posto nel derby sul campo della Jonica, ormai salva, ma soprattutto l’esigenza di vincere per mantenere gli 11 punti vantaggio da Modica e Leonzio, così da evitare il primo turno dei playoff. Obiettivo praticamente raggiunto anche dal Milazzo, che passa sul campo della Leonzio e sabato con una vittoria sul Comiso potrà festeggiare la permanenza con una giornata d’anticipo.

Ecco la classifica aggiornata