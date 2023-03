La Nuova Igea Virtus in campo a San Marzano per cercare l’impresa, con la rabbia del mancato rinvio della gara di sabato a Siracusa

La Nuova Igea Virtus scende in campo oggi pomeriggio per la gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro il San Marzano, già promosso in serie D nel girone campano di Eccellenza.

Dopo il pareggio per 1-1 dell’andata, i padroni di casa hanno un piccolo vantaggio, ma avranno di fronte un’Igea che proverà a giocarsi le sue carte, anche se con una squadra imbottita di giovani. Le squalifiche di Dall’Oglio, Franchina e Garofalo e le assenze di alcuni convalescenti porteranno il tecnico Pasquale Ferrara ad avere scelte obbligate. Ci sarà certamente Isgrò, che ha recuperato dall’infortunio e che sabato pomeriggio dovrà scontare la seconda giornata di squalifica nella gara di campionato contro il Real Siracusa Belvedere.

Il gruppo giallorosso proverà ad isolarsi dalle polemiche legate proprio alla gara di sabato, con la decisione della Lega Sicula, che si è sostanzialmente lavate le mani davanti alla richiesta legittima della dirigenza igeana di chiedere lo spostamento a domenica della gara, considerato che il rientro dalla Campania è previsto a notte inoltrata. I vertici del comitato, a partire dal presidente Morgana, si sono trincerati dietro al regolamento che impone per gli spostamenti l’accordo tra le due società. Accordo che la seconda squadra di Siracusa non ha concesso, imponendo di giocare la partita alla Nuova Igea Virtus potendo contare solo sull’allenamento di venerdì per preparare il delicato match di campionato. Sabato la trasferta sarà vietata ai tifosi barcellonesi, mentre non è ancora chiaro se potranno assistere al match gli spettatori aretusei, che in questo caso affolleranno in massa il De Simone solitamente deserto nelle gare interne del Real Siracusa, creando probabilmente un clima di grande tensione attorno all’incontro.

Tutte queste difficoltà e questi ostacoli posti sul cammino giallorossi anche del Comitato Regionale, che non ha tutelato una squadra che oggi pomeriggio la rappresenta nel torneo nazionale di Coppa Italia d’Eccellenza, non potranno che caricare tutto l’ambiente giallorosso, per poter ottenere quello che sarebbe un obiettivo meritato dopo un campionato condotta quasi sempre in testa.