La Nuova Igea Virtus non sbaglia con l’Acicatena (3-0) e conserva il primato: domani in campo Siracusa e Taormina

Una doppietta di Medina nel primo tempo e una rete di De Gaetano in avviso di ripresa confezionato il 3-0 con la Nuova Igea Virtus ha superato l’Acicatena, conservando il primato in classifica.

Il tecnico Pasquale Ferrara, oltre agli squalificati Isgrò, Franchina e Di Bella, ha scelto di rinunciare anche a Flores, Dall’Oglio e Abbate. La gara contro la formazione catanese non ha avuto storia fin dal primo tempo e dopo il 3-0 in avvio di ripresa, la formazione giallorossa ha gestito anche le energie in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia sul campo del San Marzano, in programma mercoledì con inizio alle 14.30. L’unica nota stonata è stata la fiscale ammonizione del diffidato Trimboli, per un innocuo fallo sulla trequarti, che lascerà fuori il giocatore dalla gara in programma tra sette giorni contro il Real Belvedere Siracusa, pesantemente sconfitto oggi nell’anticipo del Mazzarrone.

I tifosi igeani saranno spettatori interessati della sfide che domani vedranno impegnate il Siracusa, in casa contro il Milazzo, e il Taormina, sempre tra le mura amiche contro la Nebros.

Da lunedì si tornerà in campo per preparare un’altra settimana intensa di impegni per la formazione giallorossa.