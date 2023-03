L’Orsa Promosport ha ricordato Nino Cilona, indossando una maglia commemorativa

L’Orsa Promosport ha voluto ricordare il dirigente Nino Cilona, prematuramente scomparso a 42 anni, indossando una maglia commemorativa nel prepartita della gara di campionato di Prima categoria contro il Rodì Milici.

Il geometra barcellonese, che ha perso la vita durante l’esecuzione di una perizia, era uno dei dirigenti della società, per la quale aveva anche giocato da ragazzo. La partita per la cronaca si è conclusa in parità, ma il gesto del gruppo salesiano ha lasciato un segno importante alla memoria di un amico di tutti.