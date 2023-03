Barcellona, continua in alcuni tratti di via Sant’Andrea la presenza di terra nella condotta idrica

La consigliera comunale Melangela Scolaro si è fatta portavoce di un disagio che continua nella abitazioni di alcuni tratti della via Sant’Andrea nella distribuzione dell’acqua comunale.

“Nonostante la chiusura del Nuovo pozzo di Sant’Andrea – afferma la Scolaro – permane il problema della fuoriuscita di terra dalla condotta idrica. I residenti lamentano il grave stato di disagio cui sono ormai sottoposti da mesi, con l’annesso rischio di danni a cose e/o persone. Ho provveduto a segnalare la criticità, indicando la specifica zona interessata, all’ufficio preposto, chiedendo un intervento tempestivo al fine di verificarne le cause e provvedere alla risoluzione del problema, non più ulteriormente sopportabile”.

Come si ricorderà il nuovo pozzo di Sant’Andrea è stato danneggiato dall’alluvione del dicembre scorso e non è più utilizzabile per la distribuzione dell’acqua attraverso la condotta comunale.