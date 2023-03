La Nuova Igea Virtus domani nell’andata di Coppa Italia in casa contro il San Marzano: le parole del tecnico Pasquale Ferrara

La Nuova Igea Virtus inizia oggi una settimana di lavoro importante, che la porterà ad affrontare due gare probabilmente decisive per indirizzare il finale di stagione verso un traguardo che la società e la squadra giallorossa, meriterebbero per l’impegno profuso in questi mesi, superando diverse difficoltà.

La squadra domani sarà in campo al D’Alcontres Barone per la gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia nazionale, contro una corazzata come il San Marzano, che sta dominando il suo girone di Eccellenza campana, con 16 punti di vantaggio sulle seconde. I giallorossi si troveranno di fronte un avversario che sta preparando l’impegno con grande attenzione ad ogni dettaglio e che già ieri sera è in ritiro a Milazzo, in attesa del match di domani.

La Nuova Igea Virtus arriva a questo momento decisivo con le batterie un pò scariche, ma con la voglia di lottare su ogni pallone per conquistare la vittoria, sia domani in Coppa Italia, sia soprattutto domenica nel big match casalingo contro il Siracusa. “Abbiamo analizzato la gara di domenica scorsa contro il Mazzarrone – sottolinea il tecnico Pasquale Ferrara – probabilmente con una della peggiori prestazioni della stagione. Siamo consapevoli del momento complicato che stiamo attraversando, con una rosa limitata nel numero da qualche infortunio e la difficoltà di esprimere sempre il nostro potenziale. I ragazzi hanno fatto autocritica e sono pronti a ritrovare lo slancio per affrontare questo finale di stagione tutto d’un fiato, continuando al alimentare l’obiettivo di un lieto fine da regalare ai nostri tifosi“.

Sulla difficoltà della gara di domani contro il San Marzano, il tecnico non si nasconde: “Affronteremo una squadra che sta dominando il suo campionato, con una società solida sia sotto l’aspetto organizzativo, sia sotto quello economico. Ci giocheremo le nostre carte, con gli uomini che avremo a disposizione, per provare a mantenerci in corsa per il passaggio del turno. E’ in dubbio la presenza di Antonio Isgrò, uscito in anticipo domenica scorsa per un affaticamento muscolare che stiamo valutando con attenzione, per non compromettere i prossimi impegni in campionato. Sarà comunque una Nuova Igea Virtus che venderà cara la pelle“.

La gara di domani è in programma alle 15 e sarà diretta dall’arbitro Mansour Faye di Brescia, con i collaboratori di linea Giuseppe Chiarillo di Moliterno (Pz) e Alessandro Laurieri di Matera.

Da domani sera la squadra si concentrerà sulla decisiva sfida di domenica prossima contro il Siracusa, nuova capolista del girone B di Eccellenza, con due punti di vantaggio sui giallorossi del Longano.