La Nuova Igea Virtus in campo a Mazzarrone, senza farsi distrarre dai prossimi impegni

La Nuova Igea Virtus, dopo il pareggio contro il rinunciatario Taormina e le sterili polemiche che non sono susseguite, deve tornare alla vittoria sull’insidioso campo del Mazzarrone, matricola del torneo che sta meritando sul campo una salvezza tranquilla.

La squadra del tecnico Pasquale Ferrara dovrà concentrarsi sulla gara di oggi, senza farsi distrarre dagli impegni di una settimana che potrebbe diventare decisiva per la stagione giallorossa. La Nuova Igea Virtus è infatti attesa mercoledì al D’Alcontres dall’andata di Coppa Italia Nazionale, contro il San Marzano, formazione campana che sta dominando il suo girone, e poi domenica prossima, sempre in casa, dalla sfida al vertice contro il Siracusa, che potrebbe indirizzare il finale di campionato a favore dell’una o dell’altra squadra.

Pensare a questi due impegni così importanti e così ravvicinati non dovrà però distrarre il gruppo igeano, che oggi dovrà puntare alla vittoria sul campo del Mazzarrone, per non rendere ancor più complicato il cammino in campionato. Le difficoltà affrontate in questa stagione e gli errori subiti in diverse circostanze hanno certamente penalizzato Isgrò e compagni, ma non devono diventare un alibi e in quest’ultima fase della stagione tutto l’ambiente giallorosso dovrà tirare fuori gli attributi, dentro e fuori da campo, per meritarsi un traguardo che premierebbe gli sforzi della società e della squadra nel tenere alta la bandiera dell’Aquila Giallorossa.

