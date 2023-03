La Nuova Igea Virtus fermata a Mazzarrone (1-1): lascia la vetta al Siracusa e domenica lo scontro diretto

La Nuova Igea Virtus non riesce a superare l’ostacolo del Mazzarrone, che gioca con il coltello tra i denti e strappa un pareggio, utile solo al Siracusa per conquistare la vetta.

Il pareggio dei giallorossi è arrivato solo al ’90 con De Gaetano, dopo il vantaggio dei padroni di casa con Pandolfo. La partita, condizionata dalla pioggia, ha avuto un finale amaro per i giallorossi, che domenica prossima affronteranno proprio il Siracusa in una gara decisiva per il finale di stagione, soprattutto dopo i risultati di oggi.

In mezzo ci sarà l’impegno dei quarti di finale di Coppa Italia contro la squadra campana del San Marzano.