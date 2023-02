Una Nuova Igea Virtus concreta passa sul campo dell’Ispica (0-2) e mantiene le distanze in vetta

I gol di Flores ed Idoyaga alla fine del primo tempo regalano la vittoria alla capolista Nuova Igea Virtus nell’insidiosa trasferta di Pozzallo contro la Virtus Ispica. Il successo consente ai giallorossi di mantenere le distanze dalla più dirette inseguitrici, impegnate in casa, rispettivamente il Siracusa contro la Jonica e il Taormina contro il Mazzarrone.

Per gli uomini del tecnico Pasquale Ferrara non ci sarà tempo di riposare, perchè già mercoledì si torna in campo per la gara di ritorno di Coppa Italia nazionale contro la Gioiese, dopo il pareggio 1-1 dell’andata, senza dimenticare che domenica prossima è in programma sempre al D’Alcontres lo scontro al vertice contro il Taormina.

Città Di Comiso Città Di AciCatena 2-0 Città Di Taormina Mazzarrone Calcio 4-0 Leonzio 1909 Real Siracusa Belvedere 2-0 Milazzo Santa Croce 2-2 Rocca Acquedolcese Nebros 2-0 Siracusa Calcio 1924 Jonica F.C. 3-0 Sport Club Palazzolo Modica Calcio 2-1 Virtus Ispica 2020 Nuova Igea Virtus 0-2