Calcio Eccellenza, la Nuova Igea Virtus oggi impegnata in un testa-coda contro il fanalino di coda Ispica

La Nuova Igea Virtus, dopo due pareggi dal sapore diverso raccolti nell’ultima settimana, scende in campo a Pozzallo contro la Virtus Ispica, ultima in classifica e già battuta all’andata con un netto 4-0.

Si tratta della classica partita in cui la capolista ha tutto da perdere, se non l’affronta con la giusta determinazione. Il pareggio amaro contro il Comiso nell’ultima giornata di campionato hanno impedito ai giallorossi di iniziare una fuga rispetto alle inseguitrici, ma non ha certo messo in discussione il potenziale di una squadra che merita di guidare il girone B di Eccellenza.

La giornata di oggi è iniziata con l’anticipo del sabato che rischia di mettere fuori gioco per il primo posto una squadra come il Modica, caduta inopinatamente sul campo del Palazzolo, in lotta per la salvezza. Le immediate inseguitrici della Nuova Igea Virtus sono impegnate in casa, il Siracusa contro l’ostica Jonica ed il Taormina contro il più abbordabile Mazzarrone. L’obiettivo è quindi non perdere il passo rispetto alle avversarie e riprendere il cammino rallentato dal pareggio contro il Comiso.

In tutto questo si inserisce l’impegno infrasettimanale di Coppa Italia nazionale, che vedrà la Nuova Igea Virtus impegnata mercoledì al D’Alcontres nella gara di ritorno contro la Gioiese, dopo il pareggio per 1-1 dell’andata, che mette i giallorossi in una posizione favorevole per il passaggio del turno, potendo sfruttare il gol realizzato in trasferta da Idoyaga, che ancora tra i dilettanti vale doppio in caso di parità nel numero di reti tra la due formazioni.

Programma di giornata e Classifica aggiornata dopo l’anticipo

Città Di Comiso Città Di AciCatena Città Di Taormina Mazzarrone Calcio Leonzio 1909 Real Siracusa Belvedere Milazzo Santa Croce Rocca Acquedolcese Nebros Siracusa Calcio 1924 Jonica F.C. Sport Club Palazzolo Modica Calcio 2-1 Virtus Ispica 2020 Nuova Igea Virtus