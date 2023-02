Primo round di Coppa Italia per la Nuova Igea Virtus contro la Gioiese: la squadra di Ferrara alle prese con un virus intestinale

E’ in programma oggi sul campo di Rosarno la gara d’andata del primo turno della fase nazionale della Coppa Italia tra la Nuova Igea Virtus, vincitrice del torneo siciliana, e la Gioiese, che si è aggiudicata la Coppa Italia in Calabria.

Il passaggio alla fase successiva sarà deciso dal doppio confronto, con gara di ritorno già fissata al D’Alcontres per il prossimo 22 febbraio. Oggi in terra calabrese si presenterà una Nuova Igea Virtus con la voglia di riscatto dopo il mezzo passo falso interno con il Comiso, ma con la difficoltà legata al virus intestinale che ha impedito ad alcuni giocatori di partecipare alla seduta di rifinitura di ieri. In particolare Dall’Oglio, Biondo, Aveni, Presti e Della Guardia non si sono allenati, ma il tecnico Pasquale Ferrara ha deciso di convocarli per gara di oggi pomeriggio, con fischio d’inizio alle 15. L’incontro sarà diretto dall’arbitro Ludovico Esposito di Pescara, con la collaborazione degli assistenti di linea Domenico Lombardi ed Andrea Mongelli, entrambi provenienti dalla sezione AIA di Chieti.

Per regolamento, in caso di parità di punteggio al termine del doppio confronto, saranno i rigori a sancire la squadra vincente.

Il match è aperto a tutti i risultati, con due squadre che stanno guidando i rispettivi campionati di Eccellenza. La Gioiese è infatti prima nel girone calabrese, con un vantaggio di 9 punti sulle prime inseguitrici ed è la favorita per la conquista della serie D. La Nuova Igea Virtus, nonostante il pareggio di domenica contro il Comiso, resta al comando, con un vantaggio minimo di due punti su Siracusa e di tre sul Taormina.

Ecco il programma, sia per gli accoppiamenti, sia per i triangolari che si disputeranno oggi

1^ Giornata – Triangolari

Cast-Brescia-Alba. Riposa: Imperia

Vigasio-Lavis. Riposa: Brian Lignano

Manfredonia-Tricarico. Riposa: San Marzano

Andata – Accoppiamenti

Certaldo-Nibbiano e Valtidone

Valdichienti Ponte-Branca

Budoni-Insieme Formia

Campobasso-Sambuceto

Gioiese- Nuova Igea Virtus.