Coppa Italia, finisce in parità la gara d’andata tra Gioiese e Nuova Igea Virtus: si decide tutto al D’Alcontres tra sette giorni

Si chiude con un pareggio al gara d’andata del primo turno a livello nazionale di Coppa Italia Eccellenza tra Gioiese e Nuova Igea Virtus.

La gara equilibrata per tutti i 95 minuti ha visto i giallorossi del Longano passare in vantaggio con un gol di Idoyaga, con l’immediato pareggio dei padroni di casa della Gioiese con Condemi. L’equilibrio ha contraddistinto il match, che ha vista le due squadre affrontarsi a viso aperto. La qualificazione al turno successivo si deciderà tra sette giorni al D’Alcontres Barone di Barcellona Pozzo di Gotto. Come previsto dal regolamento “qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente Ia squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’Arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti“.