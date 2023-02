Barcellona, bonificata la micro discarica di contrada Cavaliere: rilevato l’errato conferimento dei rifiuti senza alcuna differenziazione

Gli operai della Dusty sono intervenuti oggi in via Caduti di Nassirya, anche a seguito della segnalazione pubblicata su 24live, ed hanno proceduto alla bonifica della micro discarica presente da tempo ed alimentata dai cittadini in questi giorni.

Dalle prime verifiche effettuate è stato riscontrato un errato conferimento dei rifiuti, senza alcuna differenziazione, con la presenza di ogni genere di materiale. L’accumulo sarebbe stato causato nell’ultimo periodo proprio dall’impossibilità conferire un rifiuto non differenziato nella discarica di Trapani. Le limitazioni sulla qualità del rifiuto conferito, imposte dalla società che gestisce il sito trapanese, hanno alimentato la formazione di micro discariche in città e ci vorrà del tempo per poter tornare alla normalità. Sui rifiuti raccolti in via Caduti di Nassirya saranno avviate verifiche per provare ad identificare e sanzionare i responsabili dell’errato conferimento.

Ricordiamo che la differenziazione dei rifiuti è l’unico modo per ridurre il conferimento in discarica, con una conseguente riduzione dei costi per il Comune nelle fatture e per i contribuenti nelle bollette. Non c’è altra strada se non arrivare alla differenziazione del 65/70 per cento dei rifiuti prodotti in una città come Barcellona, dove l’ultima percentuale è del 48 per cento. Se la maggioranza dei cittadini non capirà l’importante di questa scelta, favorita adesso dal servizio di porta a porta, le spese per i cittadini, che devono coprire il 100 per cento dei costi del servizio, non potranno mai diminuire.