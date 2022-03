Pasqua Solidale: la Duilia Barcellona a sostegno del progetto SANYANG￼

Si rinnova l’appuntamento con la solidarietà con l’obiettivo di far trascorrere una Pasqua felice a tante persone più bisognose. Per questo arriva l’Uovo Pasquale Solidale. In collaborazione con Anymore Onlus, la Duilia Barcellona ha dato il via all’iniziativa a sostegno del Progetto SANYANG – Agricoltura di Comunità.

Come funziona? Si può decidere di prenotare l’uovo da 300g – Latte o Fondente con Sorpresa con una donazione minima di 10 euro contattando i numeri di telefono: 0906409922 – 3283192091 o scrivendo un’email all’indirizzo: anymore@anymoreonlus.org. Oppure sarà possibile recarsi presso le sedi di ANYMORE ONLUS:

– Messina – Via Giacomo Venezian, 25

– Venetico Marina – Via Nazionale, 91

– Barcellona Pozzo di Gotto – C/O: KANO – Via Giuseppe Garibaldi, 108 – Tel. 3935302865; ASD DUILIA Tel. 3290499283

Un piccolo grande gesto di umanità che può fare la differenza e recare gioia incontenibile a tante famiglie.