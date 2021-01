Cosimo Giannetto nominato Responsabile Dipartimento Caccia, Pesca, Zootecnia, Florovivaista

Cosimo Giannetto è stato nominato Responsabile Dipartimento Caccia, Pesca, Zootecnia, Florovivaista. Coadiuverà il Segretario regionale nello sviluppo dell’attività sindacale nei settori di pertinenza.

“Vorrei ringraziare – afferma Cosimo Giannetto – il segretario Regionale Giuseppe Messina, il segretario confederale Giovanni Condorelli, ed il segretario provinciale UTL Tonino Sciotto, per la fiducia e la stima nei miei confronti, a tutti i cittadini siciliani facenti parte dei comparti dipendenti dai miei dipartimenti. Posso dire che sarò sempre disponibile e la mia porta è sempre aperta per ascoltare le loro esigenze e le loro richieste, intanto posso dirvi che mi sono attivato per un dipartimento nell’immediato, a breve vi darò altre informazioni.”