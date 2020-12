Calderone (FI) presenta ddl all’Ars per destinare 10 milioni ai comuni del messinese colpiti da calamità

L’onorevole Tommaso Calderone ha depositato questa mattina un disegno di legge a firma del Capogruppo di Forza Italia all’Ars, con il quale chiede un contributo pari a 10 milioni di euro per i comuni del messinese maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 dicembre scorso.

I comuni maggiormente colpiti sono Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, Basicò, la frazione di San Basilio a Novara di Sicilia, Furnari, Falcone e Tripi. La quantità di detriti e fango trasportati dalle inondazioni, hanno causato l’allagamento di diverse abitazioni, reso impraticabili le strade e causato diverse frane, a scapito del territorio.

Sempre oggi il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, Tommaso Calderone, ha depositato all’Ars un altro disegno di legge, con il quale, sempre in riferimento ai danni derivati dagli eventi calamitosi nella notte del 5 e 6 dicembre scorso, si chiede un contributo pari a 5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020, per le frazioni di Piana, Tono e altre località del comune di Milazzo, fortemente danneggiate dalle precipitazioni.