Barcellona, una panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne. L’iniziativa dell’ass. “Attivamente”

Lo scorso mercoledì, l’associazione “Attivamente”, in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere, ha voluto sensibilizzare istituzioni e i cittadini barcellonesi sul terribile fenomeno della violenza sulle donne. L’evento è stato organizzato in piazza Duomo, presso l’angolo della riflessione ideato due anni fa. Sono state collocate scarpe rosse, divenute ormai simbolo mondiale della lotta contro il femminicidio e cartelli contenenti pensieri di sdegno oltre che di condanna verso ogni forma di violenza sulle donne.

“Siamo contenti che la discussione sulla violenza contro le donne – afferma l’Associazione – sta assumendo un’importanza centrale nell’opinione pubblica così come nelle aule istituzionali, ma purtroppo ancora oggi si verificano spesso terribili episodi di violenza sulle donne. Molto è stato fatto ma non basta, tutti noi possiamo fare qualcosa per fermare questo terribile fenomeno. Oggi più che mai il nostro pensiero va a tutte le donne vittime di qualsiasi tipo di violenza, ma soprattutto a quelle donne che a causa delle restrizioni per il coronavirus, in questi mesi sono state costrette a trascorrere giornate intere assieme a uomini violenti.”

L’associazione “Attivamente” coglie l’occasione anche per ringraziare l’amministrazione comunale e per ricordare ai cittadini della città del Longano l’esistenza, a fianco della panchina rossa, di un “book-crossing”, l’iniziativa volta a lasciare un libro in un posto pubblico e permettere che sia preso da qualcun altro, che lo rimetterà nuovamente nella cassetta rossa, una volta letto, in modo che posso girare nelle mani di altri amanti dei libri.