Ferragosto di controlli della Guardia Costiera di Milazzo. Soccorsi 9 diportisti

Nella settimana di Ferragosto il personale della Guardia Costiera di Milazzo, nell’ambito dell’Operazione Mare Sicuro 2020, è stato impegnato in un’intensa attività operativa al fine di garantire la sicurezza dei bagnanti.

Nella mattina del 15 agosto, un’unità da diporto ha avuto un’avaria all’apparato motore durante la navigazione verso il porto di Milazzo. Il gommone GC A64 della Guardia costiera, è intervenuto per prestare assistenza, intercettando il natante in avaria e scortandolo fino all’ormeggio in sicurezza. Nella stessa giornata, inoltre, un gommone in navigazione dall’isola di Vulcano con destinazione Portorosa con sette persone a bordo, ha segnalato un’avaria chiedendo assistenza alla sala operativa della Guardia Costiera. Il gommone, che ha chiesto assistenza durante la navigazione, aveva perso accidentalmente l’ancora, rimasta impigliata nell’elica causando il blocco del motore. La vedetta CP 875 ha scortato l’unità da diporto fino all’ormeggio presso il sorgitore di Portorosa.

Nel fine settimana, inoltre, i militari della Guardia Costiera hanno elevato 6 sanzioni amministrative. In particolare, sono stati contestati a due diportisti violazioni al divieto di navigare entro la fascia destinata alla balneazione, al conduttore di un acquascooter la mancanza di dotazioni di sicurezza, ad altre unità da diporto la violazione del disciplinare dell’area marina protetta Capo Milazzo e la mancanza di documenti di bordo.

Uno stabilimento balneare, infine, è stato multato per violazione all’ordinanza di sicurezza balneare per non avere posizionato le boe di segnalamento delle “acque sicure”.