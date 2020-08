Barcellona, niente falò di San Rocco: l’Amministrazione invita al senso di responsabilità

Non ci saranno feste, falò o fuochi d’artificio in riva al mare. Quest’anno le regole della tradizionale festa in onore di Santo Rocco, patrono di Calderà, saranno ancora più stringenti a causa dell’emergenza coronavirus. La festività, che rappresenta per tutti i barcellonesi un particolare appuntamento con la processione a mare, non si terrà per evitare assembramenti sulle spiagge del litorale.

L’Amministrazione Comunale, attraverso una nota, sollecita i concittadini ad attuare tutte le misure previste nell’ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto, che introducono alcune restrizioni per contenere la diffusione del virus che sembra aver ripreso slancio.

“In particolare – si legge nella nota – si sottolinea l’importanza di evitare assembramenti, di astenersi dall’organizzazione di falò in spiaggia, mantenere sempre l’uso di mascherine quando ci si trova all’aperto e si è impossibilitati a mantenere il distanziamento sociale. L’attenzione a mantenere i giusti comportamenti può fare la differenza sia nel tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari sia nel ritornare nel più breve tempo possibile a condizioni di serenità e di piena vivibilità.”