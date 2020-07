Barcellona, al via la selezione e formazione per l’Ispettore Ambientale Volontario

Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha reso pubblico un avviso rivolto ai cittadini per la selezione e nomina degli ispettori ambientali comunali volontari. Sarà una figura impegnata nel controllo e sorveglianza di comportamenti illegali relativi all’abbandono dei rifiuti, mantenere il decoro in città e lo svolgimento di altri servizi inerenti la tutela ambientale.

“Gli ispettori ambientali – si legge nella nota – avranno le competenze e potranno esercitare le funzioni ad essi attribuite dal Regolamento e/o dalla legge, potendo in particolare, ai termini dell’articolo 46 del Regolamento medesimo, accertare le violazioni amministrative, identificare i trasgressori ed irrogare la relativa sanzione amministrativa come stabilita dall’Allegato C al Regolamento”.

Dunque non avranno soltanto un ruolo ausiliario, ma saranno dei pubblici ufficiali a tutti gli effetti, con tanto di potere di multare chi trasgredisce le leggi. Prima di essere immessi nelle loro mansioni, gli ispettori ambientali saranno nominati con decreto del Sindaco, dopo essere stati formati e dopo la verifica dei requisiti di professionalità e moralità.

Gli ispettori eserciteranno le funzioni a titolo volontario e gratuito e saranno muniti di apposito tesserino di identificazione, coordinati dal Corpo di Polizia Municipale. Il primo corso di formazione si terrà mercoledì 22 luglio alle ore 9. Fra i requisiti di accesso, è necessario essere maggiorenni e godere dei diritti civili. Chiunque fosse interessato a partecipare al corso di formazione, dovrà presentare apposita domanda in forma libera, indicando le proprie generalità e i propri recapiti completi, compresi quelli telefonici e mail, ed inoltrarla in forma cartacea al seguente indirizzo:

“Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Ufficio Segreteria Generale, Via San Giovanni Bosco s.c., 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)”

Oppure alla PEC del Comune: comunebarcellonapdg@postecert.it

Nell’avviso viene rivolto un invito specifico ad aderire all’iniziativa ed a fornire un ulteriore contributo alla tutela dell’ambiente e al decoro della Città a tutti gli iscritti, ai sostenitori e ai simpatizzanti delle Associazioni ambientaliste presenti sul territorio comunale.

Il corso sarà tenuto da Funzionari del Servizio Ambiente e della Polizia Municipale del Comune e si svolgerà presso il Palazzo Municipale, Antisala consiliare, dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni 22, 23 e 24 luglio; esso verterà su nozioni in ordine al ciclo dei rifiuti, sulle caratteristiche dei rifiuti e sulle buone prassi per la loro gestione, nonché sulla disciplina di legge e regolamentare in materia di conferimento.

Per maggiori informazione si può contattare l’Ufficio Ambiente, dal lunedì al venerdì e dalle ore 9,30 alle ore 12,00, al recapito telefonico 090 9790339.