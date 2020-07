Rodì Milici, al via le attività estive per le giovani generazioni

Al via le attività estive per tutti i ragazzi nel Comune di Rodì Milici. L’Amministrazione comunale, nel rispetto delle linee guida per il contenimento del Covid-19, anche quest’anno non ha mancato di proporre momenti formativi e ricreativi per le giovani generazioni.

Sin dall’inizio della prossima settimana saranno attivi tre progetti. Il primo “RodìMilicileggejunior”, dedicato alla scoperta della Biblioteca comunale e alla lettura di testi per fasce d’età, nell’ottica di un interesse sempre più vivo per la lettura, competenza fondamentale per ogni altro sapere. Il secondo “Educazione stradale e ciclismo”, in collaborazione con l’Asd ciclistica di Terme Vigliatore, porterà i ragazzi ad apprendere le norme del codice stradale in situazione, ossia facendo percorrere ai partecipanti le strade del paese in bicicletta. Infine “Campus Estate 2020”, in collaborazione con l’Associazione Agorà Oreto Onlus, porterà i partecipanti alla scoperta delle ricchezze artigianali e storiche locali, attraverso un’escursione alla Cupola Rosata e poi facendoli assistere alla panificazione, al processo di produzione del miele e alla coltivazione degli ortaggi.

Con queste attività diversificate e continue, i ragazzi di Rodì Milici saranno costantemente impegnati in occasioni ricreative e di crescita per aumentare il grado di socializzazione e apprendere cose sempre nuove. Il tutto sarà effettuato a turnazione e a piccoli gruppi, così come previsto dalle Linee guida, grazie all’aiuto dei volontari del Servizio civile universale, afferenti al progetto “Don’t Worry be Happy”. A breve, inoltre, sarà reso pubblico anche il manifesto degli eventi culturali e ricreativi per tutta la comunità in occasione dell’estate 2020.