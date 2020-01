Primo gol con la maglia dell’Under 17 della Reggina per il barcellonese Santi Russo

Il 16enne Santi Russo, cresciuto nelle giovanili dell’Orsa Promosport, ha realizzato il suo primo gol tra i professionisti, con la maglia dell’Under 17 della Reggina Calcio. La formazione calabrese lo ha tesserato dopo averlo notato nel torneo delle Regioni disputato Fiuggi, con la rappresentativa siciliana. Santi Russo si era conquistato la convocazione dopo aver ottenuto il titolo di capocannoniere con 31 reti nel campionato giovanile siciliana, contribuendo alla sua squadra di raggiungere l’obiettivo di disputare i play off. La Reggina inizialmente lo schierato nella formazione che disputa il campionato regionale, ma il giovane attaccante barcellonese a suon di gol, 9 in 5 partite, insieme ai molti assist per i compagni, ha convinto la società ad inserirlo nella categoria professionisti dell’under 17. dove ha già disputato le partita con Picerno, Vibonese, Rende, Sicula Leonzio e Catanzaro. Proprio nel derby calabrese di domenica scorsa ha realizzato il primo gol nei professionisti, che è servito per il pareggio della sua squadra. Il giorno prima aveva ricevuto la prima convocazione nella categoria Berretti contro la casertana.