Ricette del nostro territorio: le cuddure di nonna Anna

Ingredienti

1 K di farina

350 g di zucchero

250 g di burro

2 bustine di vanillina

10 g di ammoniaca

5 uova

Preparazione

Mettere la farina e la vanillina in una ciotola. Mettere lo zucchero in un’altra ciotola con le uova e

mescolare fino a quando lo zucchero non sarà ben amalgamato. Intanto sciogliere il burro in un pentolino e

aggiungere l’ammoniaca. Adesso mescolare tutto insieme e impastare fin quando non si otterrà un

composto omogeneo. Poi l’impasto viene steso su un piano con l’aiuto di un mattarello e con una rotellina

vengono tagliate delle forme che abbiamo preparato precedentemente con la nonna.

La parte più divertente è stata dare forma all’impasto. Con l’aiuto di una rotellina e della fantasia, abbiamo

creato coniglietti, galline, fiori e farfalle. Al centro di ogni forma abbiamo “incastonato” un uovo sodo,

simbolo di rinascita, e decorato il tutto con una pioggia di confettini colorati. Per gli occhi degli animaletti?

Un chicco di caffè, proprio come si faceva una volta! Mentre preparavo con la nonna era bello sentirla

parlare delle tradizioni, dei suoi genitori, dei suoi nonni. Il forno che abbiamo usato per la cottura

testimonia gli anni che sono passati, gli odori che hanno sentito i nonni, mia mamma, lo zio. Quel forno ha

visto passare generazioni e ha sentito gli stessi racconti che oggi la nonna ha fatto a me. Cucinare questi

dolci non serve solo a mangiare qualcosa di buono, ma a tenere vive le tradizioni della nostra terra e a

sentirci più vicini a chi è venuto prima di noi.