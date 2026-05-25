Musica e fumetti all’I.C. Bastiano Genovese: “La fabbrica onirica del suono”

C’è un posto speciale a Barcellona Pozzo di Gotto: è la sede di Fumettomania. Qui ci sono tanti

libri e tanti fumetti. Ormai da oltre 10 anni nella nostra scuola, guidata dalla dirigente prof.ssa

Francesca Canale, collaboriamo con l’Ass. culturale Fumettomania factory e il suo presidente arch.

Mario Benenati. Quest’anno abbiamo portato avanti un’idea davvero originale: unire il mondo dei

fumetti a quello della musica. Tutto nasce da un libro molto speciale, la graphic novel intitolata “La

Fabbrica Onirica del Suono”, scritta dal bravissimo autore e illustratore Sergio Algozzino. In questo

libro la musica è come una grande fabbrica dei sogni. Ogni pagina ha un colore e un “suono”

diverso. Attraverso le pagine di Sergio Algozzino, abbiamo imparato che la musica ha un potere

straordinario: può cambiare il modo di vedere le cose e, soprattutto, aiuta le persone a sentirsi

unite e a stare insieme. Leggere un fumetto è come ascoltare una canzone: apre il cuore e fa

sognare. I protagonisti del fumetto “La Fabbrica Onirica del Suono” di Sergio Algozzino sono

Nunzio e Patrizio, due personaggi nati dalla sua fantasia per trasmetterci valori bellissimi come

l’amicizia e l’amore per la musica.

Durante il nostro incontro, Sergio ci ha spiegato che creare fumetti non è affatto un “gioco da

ragazzi”: dietro ogni singola pagina ci sono sacrifici e un lavoro enorme che noi lettori spesso non

percepiamo. Ogni suo libro è diverso dall’altro e regala emozioni uniche, perché l’autore ci tiene a

non dare mai messaggi scontati o tutti uguali. Ci ha anche lasciato una riflessione molto importante

sulla perfezione: secondo lui, per creare qualcosa di bello non bisogna cercarla a tutti i costi. Al

contrario, un fumettista deve cercare ciò che lo appassiona e ciò che emoziona le persone, proprio

come fa un musicista quando compone una canzone.

Questo legame con la musica si ritrova nel suo libro “La Fabbrica Onirica del Suono”. In

quest’opera, l’autore tocca anche “tasti dolenti” della nostra storia, come il periodo degli “anni di

piombo”. Sergio ci ha raccontato con delicatezza la forte tensione legata al terrorismo di quegli

anni, riuscendo a farci riflettere su un passato difficile attraverso il linguaggio del fumetto. Il

prossimo 13 maggio 2026 concluderemo le attività con l’inaugurazione della mostra dei lavori,

prevalentemente disegni e fumetti realizzati dai ragazzi, e l’esibizione dell’orchestra “Salvatore

Abbate” diretta dal prof. Giuseppe De Luca e il coro della scuola diretto dalla prof. Dominga

Raimondo, che eseguiranno “Impressioni di settembre” un pezzo molto suggestivo della PFM

(Premiata Forneria Marconi), considerato uno dei capolavori assoluti del rock progressivo italiano e

della musica leggera italiana in generale.