La Storica Banda M° Settimo Sardo: una palestra di vita e valori

Ci sono formazioni musicali che vanno oltre la semplice esecuzione di spartiti e diventano veri e propri

pilastri culturali di una comunità. La Storica Banda Musicale “M° Settimo Sardo” di Castroreale appartiene a

questa rara categoria. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Salvatore Torre, Presidente di questo

prestigioso ensemble siciliano e grazie a lui cercheremo di conoscere meglio questa bella realtà musicale e

culturale che ha una storia davvero interessante e che non smette mai di rinnovarsi.



Ci può parlare della Storica Banda Musicale “M° Settimo Sardo”, in che anno è stata fondata?

Prima di parlare della Storica Banda “M° Settimo Sardo”, vorrei fare una piccola introduzione sulla banda di

Castroreale e sulle sue origini storiche che risalgono al 1840. Infatti, verso la metà dell’800 cominciano a

nascere le prime bande musicali perché negli anni precedenti vi erano solo formazioni o bande militari. Già

nel 1840 ci sono le prime notizie storiche di formazioni di fiati che fanno musica per la popolazione, cioè

che eseguono e divulgano le opere di grandi maestri come Rossini, Verdi, Bellini ed altri compositori le cui

musiche venivano prima eseguite solo in teatro. Così facendo, questa musica che prima era solo d’élite

diventa anche patrimonio della popolazione e arriva ad un pubblico molto più vasto.

Per quanto riguarda il nome Settimo Sardo, la banda lo acquisisce dopo la sua ricostituzione nel 1985.

Infatti in quest’anno, dopo un periodo di stasi, la banda venne rifondata all’interno dell’Associazione

musicale Riccardo Casalaina e prende appunto il nome di Storica Banda M° Settimo Sardo di Castroreale.

Chi erano Settimo Sardo e Riccardo Casalaina, di cui l’associazione e la banda portano il nome?

Settimo Sardo era un maestro e compositore originario di Catania, che ha diretto la banda di Castroreale

per 45 anni, dal 1892 al 1938. Allora i maestri erano impiegati comunali che dirigevano la banda.

Riccardo Casalaina, invece, era un compositore morto prematuramente durante il terremoto che nel 1908

distrusse Messina. Lui aveva ventisette anni e già aveva composto diverse opere. Si trovava a Messina per

dirigere la sua opera Antony al teatro Vittorio Emanuele e nel terremoto morirono insieme a lui anche la

moglie e il figlioletto che la donna portava in grembo. Riccardo Casalaina era una promessa della musica

molto stimato anche dal grande compositore Pietro Mascagni.

In che anno lei è entrato a far parte della banda?

Sono entrato a farne parte nei primi anni della sua fondazione, già dal 1986, da strumentista. Ancora oggi

suono il “trombone di armonia” e inizialmente ho insegnato anche teoria e solfeggio nella scuola musicale

della banda. Il mio strumento si chiama così perché c’è il “trombone da canto” e il “trombone di armonia”

che produce appunto gli armonici che accompagnano la melodia.

Cosa rappresenta la banda per Castroreale e in generale per un paese?

La banda musicale rappresenta l’identità di un paese perché la maggior parte delle bande, oltre a portare la

musica fuori dalle mura del proprio paese, porta anche i colori del paese: le nostre divise infatti hanno degli

inserti con i colori del nostro paese: il bianco e il rosso. Li troviamo sia nella divisa estiva che in quella

invernale che è in stile napoleonico. Per un paese la banda è dunque importante e ne rappresenta

l’identità.

Quante volte a settimana provate?

Proviamo due volte la settimana e ci sono anche le lezioni per i bambini che frequentano la scuola

musicale. Dalle 15.00 ci sono le lezioni e poi alle 20.00 hanno luogo le prove.

Qual è l’esperienza più bella che ha fatto con la sua banda?Tutte le volte che suoniamo con la banda è e sempre una bella esperienza. Ma posso dire che l’esperienza

che mi è rimasta più nel cuore è quella che abbiamo fatto nel 1997 e nel 2024, quando la banda si è recata

nel comune di Collio, in provincia di Brescia. Questo comune è gemellato con il comune di Castroreale. Ci

siamo recati lì per commemorare la memoria di Gaetano Castiglione, un nostro concittadino, trucidato dalla

furia nazifascista. Era un componente della banda di Castroreale, morto nella cittadina di Val Trompia,

vicino Brescia ed è seppellito nel cimitero di Collio. Per commemorare gli ottant’anni della sua uccisione, la

banda si è recata a Collio dove è stata accolta dall’amministrazione comunale e dove ha preso parte ad una

cerimonia molto toccante. Per me è stata questa l’esperienza più bella che mi è rimasta nel cuore.



Avete suonato solo in Sicilia o anche fuori dalla nostra regione?

La nostra banda si è esibita sia in Sicilia che in molte città d’Italia: abbiamo infatti suonato a Genova, ad

Ancona, In Toscana e in Piemonte. Inoltre abbiamo preso parte anche ad un Festival musicale a Malta.

Qual è l’insegnamento che la banda dà ai suoi ragazzi e perché consiglierebbe ai giovani di fare musica?

Uno degli insegnamenti più importanti che la banda musicale dà ai ragazzi è la convivenza con diverse fasce

d’età: nella banda infatti possiamo trovare dai ragazzini più giovani, che possono avere 10 o 11 anni, ai

veterani che possono essere molto più in là con l’età. Ad esempio la nostra banda, fino a qualche anno fa,

ha avuto un componente, che tutti noi chiamavamo affettuosamente lo “zio Ninuzzo”, che ha suonato sino

alla veneranda età di novant’anni. Riuscire a far convivere mondi apparentemente così distanti è una vera

gioia e un arricchimento. Consiglierei dunque a tutti i ragazzi, a partire dalle scuole elementari, di fare

questa esperienza nella banda, perché fare musica e stare insieme è formazione, perché la musica ci

insegna la convivenza e a vivere bene nella società.



Ringraziamo il Presidente Torre per la sua disponibilità e per averci fatto conoscere tante curiosità legate

alla sua banda ma soprattutto per averci spiegato il grande valore della musica sia dal punto di vista

culturale che sociale e umano.