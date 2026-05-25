Igea Virtus: il legame indissolubile tra Barcellona e la sua squadra

UN SIMBOLO, UNA CITTÀ

È domenica, ma quello che sveglia la città non è il suono delle campane di San Sebastiano; è

il boato che arriva dallo stadio d’Alcontres-Barone. Lo stemma della Nuova Igea Virtus

rappresenta la forza, la tradizione calcistica locale e la determinazione della squadra, che la

legano strettamente alla sua città e alla sua storia. L’aquila è il simbolo della Nuova Igea

Virtus e rappresenta potenza e nobiltà. Fondata nel 1946 da Carlo Stagno d’Alcontres, la

squadra sta diventando un vero e proprio simbolo della nostra città.

LA RINASCITA GIALLOROSSA

All’inizio della stagione 2025/26 l’Igea gioca da protagonista, conquistando il primato in

classifica; dopo aver attraversato un periodo buio l’Igea Virtus non si abbatte. Boubacar

Samake è il capocannoniere della serie D, segnando nella maggior parte delle partite.

Nella seconda parte di campionato l’Igea Virtus viene penalizzata poco prima di finire la

stagione. La penalizzazione, dovuta al caso riguardante il portiere Christian De Falco, scatena

i tifosi giallorossi, che ritengono ciò un vero e proprio scandalo calcistico. Nell’ultimo

periodo, sono stati convocati in prima squadra i seguenti giocatori della primavera: Giorgio

Maimone, Samuele D’Amico, Simone Torre e Gabriele Recupero.

SERIE C: UN SOGNO CHE SI AVVERA

Anche dopo la penalizzazione l’Igea Virtus lotta per il posto in serie C; il tifo della gradinata

è sempre acceso e pronto a sostenerla in ogni sua impresa; che sia una vittoria, un pareggio o

una sconfitta, per sempre FORZA IGEA!