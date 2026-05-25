Giornata Internazionale Minori Scomparsi: la Polizia di Stato rilancia l’impegno per la tutela dei più giovani

In occasione della Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi, ricorrente il 25 maggio, la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno delle scomparse di minori, attraverso attività investigative, campagne di sensibilizzazione e iniziative rivolte a famiglie, scuole e comunità locali.

La tutela dei minori continua a rappresentare una priorità assoluta per le Forze dell’Ordine, impegnate quotidianamente nelle attività di prevenzione e nel coordinamento delle ricerche, in stretta collaborazione con autorità giudiziarie, enti territoriali, associazioni e organizzazioni dedicate alla protezione dell’infanzia.

Per il 2026, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha aderito alla campagna internazionale “Home Should Be Safe“, promossa dalla Amber Alert Europe con l’obiettivo di aiutare gli adulti a riconoscere i segnali che possono indicare situazioni di violenza domestica o disagio minorile.

L’iniziativa punta a fornire strumenti concreti per individuare comportamenti e atteggiamenti che potrebbero rappresentare campanelli d’allarme, incoraggiando interventi tempestivi e azioni di prevenzione.

Parallelamente, la Polizia di Stato partecipa anche alla campagna promossa dalla rete Global Missing Children’s Network, coordinata dall’International Centre for Missing & Exploited Children, che gestisce una piattaforma dedicata ai bambini scomparsi in collaborazione con il Servizio Centrale Anticrimine.

Entrambe le campagne prevedono la diffusione di contenuti multimediali e materiali informativi attraverso i canali istituzionali della Polizia di Stato, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di agire rapidamente in caso di scomparsa di un minore.