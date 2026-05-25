In questa città il silenzio non era assenza di rumore, era una regola. Beppe Alfano fu l’unico a decidere di

romperla. Beppe Alfano non era un magistrato sotto scorta né un politico di grido. Era un insegnante di

Educazione Tecnica che amava la sua terra. Un giornalista per passione che credeva che una notizia scritta

bene valesse più di 100 discorsi e proprio per questo faceva paura. Iniziò a sentire il vuoto intorno a sé. Le

telefonate anonime, gli sguardi che si abbassavano al suo passaggio, il peso di essere l’unica voce fuori dal

coro. Ma Beppe non sapeva fare un passo indietro, sapeva che fermarsi significava darla vinta a chi voleva

il buio.

8 Gennaio 1993, ore 21, via Marconi.

Tre colpi di pistola calibro 22 squarciano la notte. Non fu solo un omicidio, fu un tentativo di spegnere la

luce su un’intera città. In quel momento, la penna di Beppe si fermò, ma il suo inchiostro era già diventato

sangue indelebile.

Oggi Beppe Alfano non ci parla con la voce, ma con il suo esempio. Ci chiede da che parte volete stare? Nel

silenzio dell’omertà o nel rumore della verità? La risposta non è scritta nei libri, è scritte nelle nostre scelte

di ogni giorno.