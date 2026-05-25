Barcellona Pozzo di Gotto e la legalità: la sicurezza della nostra città. Intervista al Vice Questore dott. Carmelo Nicola Alioto

La legalità è importantissima e la sua salvaguardia lo è ancora di più. L’operato della
Polizia nelle nostre realtà provvede al suo rispetto e alla protezione del cittadino, ed
è proprio per questo che noi studenti, giovani cittadini del domani, dobbiamo
cercare sempre di informarci al meglio riguardo le funzioni di chi svolge questo
delicato ruolo nella società. In questa visione si è svolta, quindi, l’intervista al
dirigente del Commissariato di P.S. di Barcellona Pozzo di Gotto, Vice Questore dott.
Carmelo Nicola ALIOTO, che ha fatto seguito all’interessante incontro con i
rappresentanti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza che martedì 3 marzo
2026, presso la palestra auditorium della scuola secondaria di primo grado “Foscolo”
di Barcellona Pozzo di Gotto, ha visto protagonisti tutti gli alunni delle classi prime e
seconde. Durante il momento di confronto, organizzato dalla referente del
“Progetto Legalità” dell’istituto prof.ssa Michaela Munafò nell’ambito del progetto
nazionale “PretenDiamo Legalità”, il vicequestore ha avuto l’opportunità di
affrontare con i ragazzi argomenti molto delicati riguardanti la legalità e alcune sue
problematiche, come il bullismo e cyberbullismo o l’uso sempre più precoce di
droga, rispondendo infine con pazienza e chiarezza alle numerose domande poste.
Dopo i saluti generali, però, per comprendere meglio la complessità che il ruolo di
tutela della legalità e della sicurezza della collettività ha per ogni rappresentante
delle Forze dell’Ordine, sono stati posti al dott. Alioto alcuni quesiti in merito alla
sua carriera e alle mansioni del corpo di Polizia, per dimostrare come l’informazione
sul rispetto delle leggi e sulla promozione della giustizia possa essere anche
interessante e avvincente.
Ecco l’intervista.
Dott. Alioto, in qualità di alunno della scuola secondaria di primo grado “Foscolo”,
volevo porle alcune domande sulla sua carriera, sui compiti della Polizia di Stato e
la sua esperienza lavorativa a Barcellona Pozzo di Gotto.
Per iniziare.. Da quanto tempo è in servizio come membro della Polizia di Stato? E
da quanto tempo si trova qui a Barcellona Pozzo di Gotto?
Sono in servizio nella Polizia di Stato dal 2009, ormai ben diciassette anni. E mi trovo
al Commissariato di Polizia di Barcellona Pozzo di Gotto dal 9 dicembre 2024.
In cosa consiste il suo ruolo, e quali valori guidano il suo operato?
Il mio ruolo, in veste di componente della Polizia di Stato, unitamente al resto delle
Forze dell’Ordine, è volto a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico attraverso varie
fasi: una fase informativa, una fase di prevenzione e un eventuale fase di
repressione. Queste azioni sono prettamente previste dalla legge 121 del 1981 che
ha smilitarizzato la Polizia di Stato e ha previsto, come principale mansione, la nostra
funzione preventiva di crimini di qualsiasi genere, di reati e anche di turbative
dell’ordine e della sicurezza pubblica a 360 gradi. Come Polizia, come
Commissariato, ritengo quindi che noi siamo un “pronto soccorso”, perché ci sono
“specialità”, settori che si occupano di determinati ambiti, come l’ordine pubblico o
la Polizia Giudiziaria. Noi, in particolare, trattiamo la “prima notizia” attraverso le
Volanti, che poi vanno a espletare il primo intervento. A seconda della tipologia di
quest’ultimo, se si tratta di alta criminalità organizzata interviene la Squadra Mobile
o, senza intermediari, anche lo “SCO”; se invece si tratta di interventi minori,
interviene la nostra Polizia Giudiziaria; se riguardano cose attinenti a “non reati”, ma
soltanto a piccole liti che si risolvono pacificamente, allora può esserci anche una
rappacificazione bonaria dei dissidi.
Chiaramente la nostra attività si risolve non soltanto in riferimento all’attività
giudiziaria, e quindi alla prevenzione e repressione dei reati, ma si realizza anche in
tantissimi altri settori, quali il permesso di detenzione di armi per uso sportivo o uso
di caccia, che sono di esclusivo nostro appannaggio, oppure i passaporti e i visti per i
minori che vanno in territorio estero. Fino all’anno scorso era previsto che noi
emettessimo anche le autorizzazioni di PS (Pubblica Sicurezza), cioè le licenze
riguardanti le manifestazioni sia sportive sia di pubblico spettacolo, mentre adesso,
così come nel resto d’Italia, è di esclusivo appannaggio dei Comuni ma noi possiamo
espletare un servizio di ordine pubblico ed effettuare dei controlli preliminari.
Altre attività importanti sono competenza dell’UIGOS (Ufficio Investigazioni Generali
e Operazioni Speciali), che è un canale informativo, quasi come un “orecchio del
Commissariato” che si occupa di raccogliere le notizie che riguardano
principalmente le tifoserie, di settori informativi di carattere generale o anche di
terrorismo – che per fortuna non insiste nei nostri territori – o di movimenti intorno
a luoghi di culto di altre religioni… L’attività di prevenzione si può applicare anche
attraverso la strumentazione dei DASPO, dell’ammonimento e del deferimento,
nonché con “avvisi orali” emessi da parte del Questore per chi compie dei
comportamenti ripetuti nel tempo che potrebbero sfociare in reati come i “codici
rossi”, oppure in sorveglianze speciali emesse dall’autorità giudiziaria. Sono tutte
misure previste dal codice penale che vengono emesse quando ci sono dei
presupposti di reato oppure un comportamento che possa essere il “sintomo” di
eventuali azioni criminali, come ad esempio l’accompagnamento a persone che
hanno già precedenti di Polizia. Negli stadi, poi, quando vengono commesse delle
azioni vietate – ad esempio il lancio di petardi, accensione di fumogeni non
autorizzati ed esposizione di striscioni offensivi o in particolare qualsiasi atto di
violenza – si emettono dei DASPO (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive).
A Caivano (NA), invece, dove vi è una criminalità organizzata, si sono verificati una
serie di vari episodi di violenza e sono nati i D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree
Urbane – DASPO urbano), che si applicano a soggetti che partecipano a risse dove ci
sono delle azioni violente. I D.A.C.U.R., hanno come misura di prevenzione quella di
non far frequentare a queste persone determinati luoghi o locali del territorio. Se,
ad esempio, in determinati locali si ritrovano delle persone che hanno dei
precedenti specifici o nei quali si verificano frequentemente delle risse o fatti che
possono turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, allora in quelle circostanze il
Questore può applicare l’articolo 100 del TULPS che consiste nella chiusura di 15
giorni del locale. Spero di aver sintetizzato…
Sì, grazie. Vado avanti con l’altra domanda un po’ più personale… Perché ha deciso
di entrare in Polizia e in particolare di diventare Commissario?
Allora… devi sapere che io ritengo principalmente una cosa, cioè che ogni lavoro sia
caratterizzato da un fascino, da qualcosa che ti attrae e che quindi poi, nel tempo,
diventa passione. La Polizia, come tanti lavori, presuppone un sacrificio, che è quello
di dedicare l’intera vita al bene degli altri, perché comunque si tutela la sicurezza
delle persone, sia che essa sia preventiva, sia che essa sia poi repressiva. Per me è
una passione, una missione, è qualcosa che sento sulla mia pelle, il poter aiutare gli
altri, il potere essere utile affinché tutti rispettino le leggi, affinché il mondo sia
migliore, affinché il mondo sia un mondo dove tutti possono stare bene, non ci siano
prevaricazioni. Ed è questo a rendermi felice e soddisfatto. La mia scelta nasce
principalmente per la tutela del più debole, per essere “io” uno strumento
all’interno di una istituzione importante che tutela le fasce deboli, che non riescono
a tutelarsi da sole, perché chiaramente il male è molto più grande. Soprattutto, non
solo per tutelare le fasce più deboli, ma anche per garantire quella libertà, non
soltanto individuale ma anche la libertà di iniziativa economica. Le imprese che
insistono in determinati territori d’Italia, come il nostro dove vi è una criminalità
organizzata accesa, essa può influire sulle dinamiche di determinate aziende e, a
volte, le porta al fallimento attraverso l’estorsione o attraverso varie operazioni….
Allora si fa in modo che la libertà economica, e quindi lo sviluppo di un territorio,
venga garantita non soltanto in territori delicati dove la criminalità organizzata è
presente – principalmente al Sud -, ma ovunque alla stessa stregua. Quindi la
passione e il sacrificio si trasformano in soddisfazione quando, poi, la sera vai a
dormire e ti rendi conto di avere reso qualcuno libero da soprusi, da ingiustizie, e si
è consapevoli che qualche impresa è libera di poter operare tranquillamente nel
territorio. Questo mi rende contento, mi sento realizzato. Alla fin fine, non sono i
soldi che realizzano determinati lavori, ma ciò che determinati lavori ti permettono
di fare. Io ritengo che noi siamo come un “pronto soccorso” in Commissariato. Il
pronto soccorso, di fronte ad un intervento che può essere piccolo, medio o grave,
presta le prime cure, che sono importanti per il malato, per il paziente, affinché
possa essere condotto alla guarigione. Il nostro “primo intervento” è un intervento
fondamentale, essenziale per la tutela proprio dell’utente che si rivolge a noi e che si
sente protetto, si sente tutelato dallo Stato. L’istituzione, dunque, rappresenta la
sua forza attraverso noi che facciamo questo mestiere. Il risultato di fare del bene
alle persone e di mettere le cose a posto ci rende molto soddisfatti e quindi ci
gratifica dei sacrifici che questo lavoro comporta.
Veramente bello, un comportamento altruista.
Sì, proprio così.
Ma esiste una collaborazione con le altre forze dell’ordine? E in che modo?
La collaborazione esiste quotidianamente attraverso contatti telefonici, attraverso
informative e richieste, che possono essere scritte o verbali. Quindi, per fortuna una
collaborazione esiste a 360 gradi.
Sono stati riscontrati casi gravi di aggressione, di rapimento o di rapina nella zona?
E come vengono gestiti?
No, fortunatamente non ci sono stati casi di rapimento, però ci sono stati casi di
aggressione. Infatti ci sono stati degli episodi durante i quali alcuni extracomunitari
si sono picchiati fra di loro, in varie occasioni, come ad esempio il Venerdì Santo
dell’anno scorso, a seguito delle quali abbiamo adottato un’azione di repressione ed
anche prevenzione attraverso il “D.A.C.U.R. Willy”, cioè una misura che vieta il
ritorno in determinati luoghi. Casi di aggressione sono stati inoltre trattati anche
meno di un mese fa. A seguito di un principio di rissa in Piazza Duomo, infatti, alcuni
soggetti coinvolti sono rientrati presso le proprie abitazioni per munirsi di coltelli
con l’intento di tornare ad aggredire altre persone. Per fortuna sono stati
successivamente arrestati. Purtroppo, essendo il nostro un territorio dove insistono
tanti individui che vivono in uno stato di disagio, questi spesso si ubriacano e a volte
finiscono per litigare tra loro e coinvolgere addirittura i passanti. Tutte queste
situazioni vengono solitamente sedate grazie all’intervento delle volanti e, grazie al
successivo riconoscimento degli autori, al loro arresto. Altre misure di repressione di
tali atti sono state applicate attraverso il DASPO per evitare la permanenza nei
luoghi incriminati durante determinate fasce di orario prestabilite dal
provvedimento. Fortunatamente non ci sono stati recentemente fatti eclatanti, ad
eccezione di un caso verificatosi lo scorso anno: una lite tra due conviventi
culminata con il decesso della donna. In quel caso abbiamo individuato l’autore e lo
abbiamo arrestato.
Quali sono i principali reati e le principali infrazioni che riscontrate sul territorio?
Di reati ce ne sono tanti, che spaziano dai vari “codici rossi” per le violenze di
genere, allo spaccio di droga, a episodi di reati anche informatici, quali truffe online
sempre più frequenti, ma anche, come è accaduto l’anno scorso, fatti di criminalità
organizzata gestiti unitamente alla Squadra Mobile di Messina. Altri reati frequenti
nella quotidianità comprendono i reati predatori, quali i furti e le truffe ad anziani,
spesso raggirati mediante sistemi telematici, sfruttando informazioni fraudolente.
Grazie all’intervento delle Volanti, si cerca di individuare gli autori e sarà poi compito
dell’autorità giudiziaria adottare i dovuti provvedimenti. Barcellona Pozzo di Gotto,
inoltre, è scenario purtroppo, oltre che di piccoli reati, anche di spaccio di
stupefacenti ad opera di minori, per cui diciamo che la città non si fa mancare
niente.
Nella sua esperienza qui nella nostra città, cosa l’ha colpita di più in positivo? E
cosa in negativo?
In negativo, così come in altre città, mi ha colpito l’omertà, perché non ho mai visto
collaborazione del cittadino con le istituzioni, ma solo tante bocche cucite. Non ho
mai visto un padre di famiglia sporgere denuncia contro qualcuno che spaccia.
Quello che mi colpisce in positivo, invece, da un punto di vista lavorativo, è che il
Commissariato è fatto di persone che credono in quello che fanno, ognuno con il
proprio modo di agire e di rapportarsi, ma comunque sempre volto alla tutela del
cittadino. Quindi, mi ha colpito piacevolmente questa unione, questa voglia di
aiutare i più deboli. Ho avuto modo di constatare che, d’altro canto, nonostante
l’omertà Barcellona è una città sana, fatta per la maggior parte di gran brave
persone, quindi c’è una bella popolazione di persone perbene che lavorano e che
hanno un grande rispetto delle istituzioni in generale, molto più che in altre città.
Procedo con l’ultima domanda che riguarda noi ragazzi…. Nella nostra città sono
stati riscontrati dei casi di bullismo gravi, fino ad arrivare ad aggressioni molto
violente? E se vengono riscontrati, come vengono fermati?
Noi, qui a Barcellona, abbiamo fatto un’opera di prevenzione sul bullismo: io stesso
ho fatto diversi incontri come questo di oggi nelle scuole. Non ricordo casi di
bullismo, o almeno personalmente non ne ho trattati, ma magari ci sono stati in
passato. Comunque credo che, se mai ce ne fossero stati, questi siano stati sedati tra
le mura scolastiche dai docenti, e non pervenuti alle forze di Polizia. È sottinteso
che, trattandosi di minori, questi casi vengono affrontati dal Tribunale dei Minorenni
qualora ci fosse la necessità. Bisogna poi fare la distinzione tra episodi di
cyberbullismo, con strumenti telematici, e gli episodi con violenze dirette, fisiche.
Inoltre è chiaro che l’intervento e il trattamento è diverso a seconda se si tratta di
minori sotto i 14 anni, i quali non hanno responsabilità di carattere penale, o di
minori oltre i 14 anni. In quest’ultimo caso, va valutato se si deve procedere con un
accertamento specifico per sincerarsi che non si tratti di “incapaci di intendere e di
volere”. Solo in quella circostanza, se i casi trattati sfociano in reati, se ne occupa il
Tribunale dei Minori, che è ubicato a Messina. Quindi ci sono poi dei provvedimenti,
quali il divieto di avvicinamento e altre misure di prevenzione, i quali sono volti a
prevenire e poi reprimere determinati fatti che possano nuocere le vittime. Qui,
fortunatamente, non ne abbiamo mai trattati. Vedo che le scuole fanno un ottimo
lavoro sul territorio da questo punto di vista. A mio avviso, il rispetto verso le
istituzioni fa sì che questi casi, quando ancora sono in erba, vengano sedati già dal
corpo docenti, per cui non vengono portati a ulteriori esasperazioni. Attraverso gli
interventi e i convegni che facciamo a scuola, cerchiamo appunto, di fare in modo
che questi episodi, che all’inizio possono iniziare come mere “goliardate” di
ragazzini, rimangano tali e non vadano oltre, evitando così di sfociare in fatti violenti
molto più gravi.
Dott. ALIOTO, la ringrazio per il tempo dedicatoci, per la sua gentilezza e
disponibilità. Grazie.
Prego, è stato un piacere.