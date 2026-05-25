Barcellona Pozzo di Gotto e la legalità: la sicurezza della nostra città. Intervista al Vice Questore dott. Carmelo Nicola Alioto

La legalità è importantissima e la sua salvaguardia lo è ancora di più. L’operato della

Polizia nelle nostre realtà provvede al suo rispetto e alla protezione del cittadino, ed

è proprio per questo che noi studenti, giovani cittadini del domani, dobbiamo

cercare sempre di informarci al meglio riguardo le funzioni di chi svolge questo

delicato ruolo nella società. In questa visione si è svolta, quindi, l’intervista al

dirigente del Commissariato di P.S. di Barcellona Pozzo di Gotto, Vice Questore dott.

Carmelo Nicola ALIOTO, che ha fatto seguito all’interessante incontro con i

rappresentanti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza che martedì 3 marzo

2026, presso la palestra auditorium della scuola secondaria di primo grado “Foscolo”

di Barcellona Pozzo di Gotto, ha visto protagonisti tutti gli alunni delle classi prime e

seconde. Durante il momento di confronto, organizzato dalla referente del

“Progetto Legalità” dell’istituto prof.ssa Michaela Munafò nell’ambito del progetto

nazionale “PretenDiamo Legalità”, il vicequestore ha avuto l’opportunità di

affrontare con i ragazzi argomenti molto delicati riguardanti la legalità e alcune sue

problematiche, come il bullismo e cyberbullismo o l’uso sempre più precoce di

droga, rispondendo infine con pazienza e chiarezza alle numerose domande poste.

Dopo i saluti generali, però, per comprendere meglio la complessità che il ruolo di

tutela della legalità e della sicurezza della collettività ha per ogni rappresentante

delle Forze dell’Ordine, sono stati posti al dott. Alioto alcuni quesiti in merito alla

sua carriera e alle mansioni del corpo di Polizia, per dimostrare come l’informazione

sul rispetto delle leggi e sulla promozione della giustizia possa essere anche

interessante e avvincente.



Ecco l’intervista.

Dott. Alioto, in qualità di alunno della scuola secondaria di primo grado “Foscolo”,

volevo porle alcune domande sulla sua carriera, sui compiti della Polizia di Stato e

la sua esperienza lavorativa a Barcellona Pozzo di Gotto.

Per iniziare.. Da quanto tempo è in servizio come membro della Polizia di Stato? E

da quanto tempo si trova qui a Barcellona Pozzo di Gotto?

Sono in servizio nella Polizia di Stato dal 2009, ormai ben diciassette anni. E mi trovo

al Commissariato di Polizia di Barcellona Pozzo di Gotto dal 9 dicembre 2024.



In cosa consiste il suo ruolo, e quali valori guidano il suo operato?

Il mio ruolo, in veste di componente della Polizia di Stato, unitamente al resto delle

Forze dell’Ordine, è volto a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico attraverso varie

fasi: una fase informativa, una fase di prevenzione e un eventuale fase di

repressione. Queste azioni sono prettamente previste dalla legge 121 del 1981 che

ha smilitarizzato la Polizia di Stato e ha previsto, come principale mansione, la nostra

funzione preventiva di crimini di qualsiasi genere, di reati e anche di turbative

dell’ordine e della sicurezza pubblica a 360 gradi. Come Polizia, come

Commissariato, ritengo quindi che noi siamo un “pronto soccorso”, perché ci sono

“specialità”, settori che si occupano di determinati ambiti, come l’ordine pubblico o

la Polizia Giudiziaria. Noi, in particolare, trattiamo la “prima notizia” attraverso le

Volanti, che poi vanno a espletare il primo intervento. A seconda della tipologia di

quest’ultimo, se si tratta di alta criminalità organizzata interviene la Squadra Mobile

o, senza intermediari, anche lo “SCO”; se invece si tratta di interventi minori,

interviene la nostra Polizia Giudiziaria; se riguardano cose attinenti a “non reati”, ma

soltanto a piccole liti che si risolvono pacificamente, allora può esserci anche una

rappacificazione bonaria dei dissidi.

Chiaramente la nostra attività si risolve non soltanto in riferimento all’attività

giudiziaria, e quindi alla prevenzione e repressione dei reati, ma si realizza anche in

tantissimi altri settori, quali il permesso di detenzione di armi per uso sportivo o uso

di caccia, che sono di esclusivo nostro appannaggio, oppure i passaporti e i visti per i

minori che vanno in territorio estero. Fino all’anno scorso era previsto che noi

emettessimo anche le autorizzazioni di PS (Pubblica Sicurezza), cioè le licenze

riguardanti le manifestazioni sia sportive sia di pubblico spettacolo, mentre adesso,

così come nel resto d’Italia, è di esclusivo appannaggio dei Comuni ma noi possiamo

espletare un servizio di ordine pubblico ed effettuare dei controlli preliminari.

Altre attività importanti sono competenza dell’UIGOS (Ufficio Investigazioni Generali

e Operazioni Speciali), che è un canale informativo, quasi come un “orecchio del

Commissariato” che si occupa di raccogliere le notizie che riguardano

principalmente le tifoserie, di settori informativi di carattere generale o anche di

terrorismo – che per fortuna non insiste nei nostri territori – o di movimenti intorno

a luoghi di culto di altre religioni… L’attività di prevenzione si può applicare anche

attraverso la strumentazione dei DASPO, dell’ammonimento e del deferimento,

nonché con “avvisi orali” emessi da parte del Questore per chi compie dei

comportamenti ripetuti nel tempo che potrebbero sfociare in reati come i “codici

rossi”, oppure in sorveglianze speciali emesse dall’autorità giudiziaria. Sono tutte

misure previste dal codice penale che vengono emesse quando ci sono dei

presupposti di reato oppure un comportamento che possa essere il “sintomo” di

eventuali azioni criminali, come ad esempio l’accompagnamento a persone che

hanno già precedenti di Polizia. Negli stadi, poi, quando vengono commesse delle

azioni vietate – ad esempio il lancio di petardi, accensione di fumogeni non

autorizzati ed esposizione di striscioni offensivi o in particolare qualsiasi atto di

violenza – si emettono dei DASPO (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive).

A Caivano (NA), invece, dove vi è una criminalità organizzata, si sono verificati una

serie di vari episodi di violenza e sono nati i D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree

Urbane – DASPO urbano), che si applicano a soggetti che partecipano a risse dove ci

sono delle azioni violente. I D.A.C.U.R., hanno come misura di prevenzione quella di

non far frequentare a queste persone determinati luoghi o locali del territorio. Se,

ad esempio, in determinati locali si ritrovano delle persone che hanno dei

precedenti specifici o nei quali si verificano frequentemente delle risse o fatti che

possono turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, allora in quelle circostanze il

Questore può applicare l’articolo 100 del TULPS che consiste nella chiusura di 15

giorni del locale. Spero di aver sintetizzato…



Sì, grazie. Vado avanti con l’altra domanda un po’ più personale… Perché ha deciso

di entrare in Polizia e in particolare di diventare Commissario?

Allora… devi sapere che io ritengo principalmente una cosa, cioè che ogni lavoro sia

caratterizzato da un fascino, da qualcosa che ti attrae e che quindi poi, nel tempo,

diventa passione. La Polizia, come tanti lavori, presuppone un sacrificio, che è quello

di dedicare l’intera vita al bene degli altri, perché comunque si tutela la sicurezza

delle persone, sia che essa sia preventiva, sia che essa sia poi repressiva. Per me è

una passione, una missione, è qualcosa che sento sulla mia pelle, il poter aiutare gli

altri, il potere essere utile affinché tutti rispettino le leggi, affinché il mondo sia

migliore, affinché il mondo sia un mondo dove tutti possono stare bene, non ci siano

prevaricazioni. Ed è questo a rendermi felice e soddisfatto. La mia scelta nasce

principalmente per la tutela del più debole, per essere “io” uno strumento

all’interno di una istituzione importante che tutela le fasce deboli, che non riescono

a tutelarsi da sole, perché chiaramente il male è molto più grande. Soprattutto, non

solo per tutelare le fasce più deboli, ma anche per garantire quella libertà, non

soltanto individuale ma anche la libertà di iniziativa economica. Le imprese che

insistono in determinati territori d’Italia, come il nostro dove vi è una criminalità

organizzata accesa, essa può influire sulle dinamiche di determinate aziende e, a

volte, le porta al fallimento attraverso l’estorsione o attraverso varie operazioni….

Allora si fa in modo che la libertà economica, e quindi lo sviluppo di un territorio,

venga garantita non soltanto in territori delicati dove la criminalità organizzata è

presente – principalmente al Sud -, ma ovunque alla stessa stregua. Quindi la

passione e il sacrificio si trasformano in soddisfazione quando, poi, la sera vai a

dormire e ti rendi conto di avere reso qualcuno libero da soprusi, da ingiustizie, e si

è consapevoli che qualche impresa è libera di poter operare tranquillamente nel

territorio. Questo mi rende contento, mi sento realizzato. Alla fin fine, non sono i

soldi che realizzano determinati lavori, ma ciò che determinati lavori ti permettono

di fare. Io ritengo che noi siamo come un “pronto soccorso” in Commissariato. Il

pronto soccorso, di fronte ad un intervento che può essere piccolo, medio o grave,

presta le prime cure, che sono importanti per il malato, per il paziente, affinché

possa essere condotto alla guarigione. Il nostro “primo intervento” è un intervento

fondamentale, essenziale per la tutela proprio dell’utente che si rivolge a noi e che si

sente protetto, si sente tutelato dallo Stato. L’istituzione, dunque, rappresenta la

sua forza attraverso noi che facciamo questo mestiere. Il risultato di fare del bene

alle persone e di mettere le cose a posto ci rende molto soddisfatti e quindi ci

gratifica dei sacrifici che questo lavoro comporta.



Veramente bello, un comportamento altruista.

Sì, proprio così.

Ma esiste una collaborazione con le altre forze dell’ordine? E in che modo?

La collaborazione esiste quotidianamente attraverso contatti telefonici, attraverso

informative e richieste, che possono essere scritte o verbali. Quindi, per fortuna una

collaborazione esiste a 360 gradi.

Sono stati riscontrati casi gravi di aggressione, di rapimento o di rapina nella zona?

E come vengono gestiti?

No, fortunatamente non ci sono stati casi di rapimento, però ci sono stati casi di

aggressione. Infatti ci sono stati degli episodi durante i quali alcuni extracomunitari

si sono picchiati fra di loro, in varie occasioni, come ad esempio il Venerdì Santo

dell’anno scorso, a seguito delle quali abbiamo adottato un’azione di repressione ed

anche prevenzione attraverso il “D.A.C.U.R. Willy”, cioè una misura che vieta il

ritorno in determinati luoghi. Casi di aggressione sono stati inoltre trattati anche

meno di un mese fa. A seguito di un principio di rissa in Piazza Duomo, infatti, alcuni

soggetti coinvolti sono rientrati presso le proprie abitazioni per munirsi di coltelli

con l’intento di tornare ad aggredire altre persone. Per fortuna sono stati

successivamente arrestati. Purtroppo, essendo il nostro un territorio dove insistono

tanti individui che vivono in uno stato di disagio, questi spesso si ubriacano e a volte

finiscono per litigare tra loro e coinvolgere addirittura i passanti. Tutte queste

situazioni vengono solitamente sedate grazie all’intervento delle volanti e, grazie al

successivo riconoscimento degli autori, al loro arresto. Altre misure di repressione di

tali atti sono state applicate attraverso il DASPO per evitare la permanenza nei

luoghi incriminati durante determinate fasce di orario prestabilite dal

provvedimento. Fortunatamente non ci sono stati recentemente fatti eclatanti, ad

eccezione di un caso verificatosi lo scorso anno: una lite tra due conviventi

culminata con il decesso della donna. In quel caso abbiamo individuato l’autore e lo

abbiamo arrestato.

Quali sono i principali reati e le principali infrazioni che riscontrate sul territorio?

Di reati ce ne sono tanti, che spaziano dai vari “codici rossi” per le violenze di

genere, allo spaccio di droga, a episodi di reati anche informatici, quali truffe online

sempre più frequenti, ma anche, come è accaduto l’anno scorso, fatti di criminalità

organizzata gestiti unitamente alla Squadra Mobile di Messina. Altri reati frequenti

nella quotidianità comprendono i reati predatori, quali i furti e le truffe ad anziani,

spesso raggirati mediante sistemi telematici, sfruttando informazioni fraudolente.

Grazie all’intervento delle Volanti, si cerca di individuare gli autori e sarà poi compito

dell’autorità giudiziaria adottare i dovuti provvedimenti. Barcellona Pozzo di Gotto,

inoltre, è scenario purtroppo, oltre che di piccoli reati, anche di spaccio di

stupefacenti ad opera di minori, per cui diciamo che la città non si fa mancare

niente.

Nella sua esperienza qui nella nostra città, cosa l’ha colpita di più in positivo? E

cosa in negativo?

In negativo, così come in altre città, mi ha colpito l’omertà, perché non ho mai visto

collaborazione del cittadino con le istituzioni, ma solo tante bocche cucite. Non ho

mai visto un padre di famiglia sporgere denuncia contro qualcuno che spaccia.

Quello che mi colpisce in positivo, invece, da un punto di vista lavorativo, è che il

Commissariato è fatto di persone che credono in quello che fanno, ognuno con il

proprio modo di agire e di rapportarsi, ma comunque sempre volto alla tutela del

cittadino. Quindi, mi ha colpito piacevolmente questa unione, questa voglia di

aiutare i più deboli. Ho avuto modo di constatare che, d’altro canto, nonostante

l’omertà Barcellona è una città sana, fatta per la maggior parte di gran brave

persone, quindi c’è una bella popolazione di persone perbene che lavorano e che

hanno un grande rispetto delle istituzioni in generale, molto più che in altre città.

Procedo con l’ultima domanda che riguarda noi ragazzi…. Nella nostra città sono

stati riscontrati dei casi di bullismo gravi, fino ad arrivare ad aggressioni molto

violente? E se vengono riscontrati, come vengono fermati?

Noi, qui a Barcellona, abbiamo fatto un’opera di prevenzione sul bullismo: io stesso

ho fatto diversi incontri come questo di oggi nelle scuole. Non ricordo casi di

bullismo, o almeno personalmente non ne ho trattati, ma magari ci sono stati in

passato. Comunque credo che, se mai ce ne fossero stati, questi siano stati sedati tra

le mura scolastiche dai docenti, e non pervenuti alle forze di Polizia. È sottinteso

che, trattandosi di minori, questi casi vengono affrontati dal Tribunale dei Minorenni

qualora ci fosse la necessità. Bisogna poi fare la distinzione tra episodi di

cyberbullismo, con strumenti telematici, e gli episodi con violenze dirette, fisiche.

Inoltre è chiaro che l’intervento e il trattamento è diverso a seconda se si tratta di

minori sotto i 14 anni, i quali non hanno responsabilità di carattere penale, o di

minori oltre i 14 anni. In quest’ultimo caso, va valutato se si deve procedere con un

accertamento specifico per sincerarsi che non si tratti di “incapaci di intendere e di

volere”. Solo in quella circostanza, se i casi trattati sfociano in reati, se ne occupa il

Tribunale dei Minori, che è ubicato a Messina. Quindi ci sono poi dei provvedimenti,

quali il divieto di avvicinamento e altre misure di prevenzione, i quali sono volti a

prevenire e poi reprimere determinati fatti che possano nuocere le vittime. Qui,

fortunatamente, non ne abbiamo mai trattati. Vedo che le scuole fanno un ottimo

lavoro sul territorio da questo punto di vista. A mio avviso, il rispetto verso le

istituzioni fa sì che questi casi, quando ancora sono in erba, vengano sedati già dal

corpo docenti, per cui non vengono portati a ulteriori esasperazioni. Attraverso gli

interventi e i convegni che facciamo a scuola, cerchiamo appunto, di fare in modo

che questi episodi, che all’inizio possono iniziare come mere “goliardate” di

ragazzini, rimangano tali e non vadano oltre, evitando così di sfociare in fatti violenti

molto più gravi.

Dott. ALIOTO, la ringrazio per il tempo dedicatoci, per la sua gentilezza e

disponibilità. Grazie.

Prego, è stato un piacere.