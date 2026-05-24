Barcellona P.G., inaugurata a Palazzo Caliri la mostra di ceramiche artistiche di Koji Crisà

Tradizione, innovazione e contaminazioni siculo giapponesi caratterizzano la mostra di ceramiche artistiche di Koji Crisà, inaugurata ieri nella suggestiva cornice dello storico Palazzo Caliri a Barcellona P.G.; hanno partecipato all’esposizione anche l’architetto e artista Sato Crisà, con alcuni acrilici su tela e tavola, appartenenti al neoespressionismo geometrico, ed il regista Kenta Crisà che ha prodotto un’installazione video dal titolo “Albero”.

L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco Manganaro di Barcellona P.G., presieduta da Salvatore Scilipoti, dall’associazione Genius Loci, presieduta da Bernardo Dell’Aglio, dall’UTE di Barcellona P.G., retta dalla prof.ssa Tanina Caliri, e da Spanò Broker assicurazioni con il patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, e del Comune di Barcellona P.G.

Hanno arricchito la serata le coreografie della ballerina classica Giorgia Aragona, laureata all’Accademia Teatro alla Scala, che, a passo di danza ha completato l’allestimento dello spazio centrale del salone, mentre Koji Crisà la accompagnava con la chitarra ed il canto; il curatore della mostra, Nino Sottile Zumbo, ha invece illustrato la poetica e le opere degli artisti.

Le ceramiche artistiche di Koji Crisà

Le ceramiche artistiche di Koji Crisà, architetto e designer italo giapponese, si caratterizzano per un approccio innovativo all’artigianato artistico, ad esempio con l’ausilio della stampante 3D per alcune fasi preparatorie di lavoro, inoltre la ricerca della forma e dello spazialismo nel design delle opere cerca di combinare due matrici, quella siciliana e quella giapponese; la madre dell’artista è infatti giapponese e parte della formazione di Crisà è avvenuta in Giappone.

Orari di apertura della mostra

Sarà possibile visitare la mostra recandosi da entrambi gli ingressi di Palazzo Caliri – via Garibaldi 81 e Piazza Libertà – dal 24 maggio al primo giugno 2026, dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 17,30 alle 20,30. Contestualmente i visitatori potranno apprezzare delle pregevoli opere pittoriche della collezione Caliri.