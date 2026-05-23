Messina: 51enne arrestato per atti sessuali con una minorenne

Un 51enne, incensurato, è stato arrestato dai Carabinieri di Messina Centro con l’accusa di atti sessuali con minore commesso ai danni della figlia della propria compagna. L’arresto si è compiuto grazia alla collaborazione istituzionale intrattenuta dai Reparti dell’Arma con gli istituti scolastici del territorio.

Gli accertamenti condotti dai Carabinieri hanno consentito di sorprendere l’uomo che si era appartato in una zona isolata di Zafferia in compagnia della minore, compiendo con la stessa alcune pratiche sessuali a bordo della propria autovettura.

L’uomo è stato portato presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi, mentre la minore è stata affidata al padre e trasportata presso il policlinico per le cure del caso.