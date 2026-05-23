L’aeroporto del Mela: tra sogno e realtà

Il progetto colossale di un aeroporto realizzato nel bacino del Mela, ovvero il territorio che

comprende anche la nostra Barcellona Pozzo di Gotto, oltre ai paesi limitrofi Merì e Milazzo,

sembra prendere piede.

Si fanno sempre più insistenti i rumor di una realizzazione imminente, dopo la notizia che a

Milazzo, a Palazzo D’Amico, una società interessata acquisirà la manifestazione d’interesse alla

vendita di terreni da parte dei proprietari nelle aree interessate.

Si apre così un dibattito acceso tra ambientalisti-conservatori che, restii al cambiamento, adducono

motivazioni legate all’inquinamento ed alla trasformazione radicale, industrializzazione, di aree

naturalistiche, oltre ad addurre osservazioni pessimistiche relative al cattivo stato delle infrastrutture

basilari come autostrade e ferrovie, in atto fatiscenti e ritenute prioritarie.

Di contro l’entusiamo dei progressisti che vedono un punto di svolta dell’economia locale,

possibilità di lavoro ed un futuro più roseo per i nostri giovani oltre alla possibilità di riportare il

nostro territorio al centro di scenari economico-turistici internazionali.

Ricordiamo infatti che sin dall’antichità la nostra area geografica è stata crocevia di popoli ed

avvenimenti storici e lo è tutt’oggi per posizione geografica strategica e ricchezze di interesse

culturale-artistico-paesaggistico che attraggono ogni giorno turisti da tutto il mondo.

Il progetto potrebbe essere parallelo a quello della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina

ed al miglioramento concomitante delle infrastrutture “minori” finora trascurate, in questo caso

assisteremmo ad una svolta davvero epocale per il nostro territorio!

Questo progetto di così ampio respiro si realizzerà davvero, nella nostra terra finora così bistrattata

o si tratta solo di un sogno evanescente?

Ancora una volta tutto cambia perché tutto rimanga com’è?

Ai posteri l’ardua sentenza.