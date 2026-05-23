Barcellona, fugge da casa per evitare la moglie: assolto sorvegliato speciale

Si era allontanato di notte dall’abitazione di famiglia per evitare di avere contatti con la moglie. Un uomo sorvegliato speciale con l’obbligo di permanenza all’interno dell’abitazione nelle ore notturne aveva preferito darsi alla fuga assumendosi la responsabilità di affrontare un processo penale anziché rimanere a condividere l’abitazione con la donna.

L’uomo era stato prontamente denunciato dalle autorità per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. In giudizio il difensore Avv. Gaetano Pino ha dimostrato che l’imputato aveva agito in uno stato di necessità non avendo alternative diverse dall’allontanamento da casa per evitare di litigare con la donna trasferendosi in altre idonea abitazione.

Il Giudice, comprendendo le ragioni per le quali l’uomo aveva necessariamente dovuto allontanarsi di notte e considerando le ragioni che lo avevano spinto a lasciare nottetempo la casa ha emesso sentenza di immediato proscioglimento dell’imputato.