Barcellona Basket, il saluto della N.G.T.96: “Una stagione che va oltre il risultato”

La stagione del Barcellona Basket si è chiusa ai quarti di finale dei playoff, ma il bilancio umano ed emotivo resta profondamente positivo. A testimoniarlo è il comunicato diffuso dalla Nuova Gradinata Tifo 96, che ha voluto dedicare parole di riconoscenza alla squadra, alla società e all’intera piazza dopo l’eliminazione.

Un messaggio sentito, che ripercorre un’annata vissuta intensamente “fino all’ultimo possesso, fino all’ultima trasferta, fino all’ultimo coro,“

Nel comunicato, la N.G.T.96 ringrazia società, staff tecnico e giocatori per il “sacrificio, il rispetto e il senso di appartenenza” dimostrati durante tutta la stagione, evidenziando come in un’epoca in cui spesso “contano solo i numeri e le parole“, il Barcellona Basket abbia mostrato sul campo valori autentici come attaccamento alla maglia, sudore e orgoglio.

Particolarmente significativo, secondo il gruppo organizzato, il rapporto umano costruito nel corso dei mesi tra i giocatori e i tifosi. Un legame definito “quasi da favola“, capace di andare oltre la categoria.

Emblematico anche quanto accaduto dopo l’ultima gara stagionale, con tanti appassionati rimasti accanto alla squadra per chiedere foto e scambiare qualche parola, nonostante l’amarezza dell’eliminazione.

La N.G.T.96 ha poi rivolto un forte ringraziamento all’intera società di Barcellona Pozzo di Gotto, protagonista di una stagione vissuta con entusiasmo crescente. Le presenze sugli spalti, le trasferte seguite in gran numero e il calore dimostrato durante tutto l’anno rappresentano, secondo il gruppo, la prova concreta di una piazza che ha ancora “grande fame di basket.”

Nel comunicato trova spazio anche un appello rivolto agli imprenditori del territorio e a chiunque voglia sostenere il progetto giallorosso, affinché il Barcellona Basket possa continuare a crescere e tornare a competere in categorie sempre più importanti.