Arte e solidarietà in sinergia per il bene della collettività

Si è svolta mercoledì 11 marzo 2026, presso il Museo Didattico “Foscolo”, la cerimonia conclusiva della rassegna “Cartulae Nataliciae 2025”, culminata nell’evento “Arte e Solidarietà”. Un appuntamento che ha unito il mondo della scuola, dell’arte e del volontariato, trasformando la creatività in un aiuto concreto per le pazienti oncologiche. Nel corso dell’incontro, la Dirigente scolastica prof.ssa Felicia Maria Oliveri e il professore Enzo Napoli, insieme a una rappresentanza di alunni della scuola secondaria di primo grado, hanno consegnato il ricavato della raccolta fondi alla dottoressa Roberta Briguglio, presidente dell’Associazione Salus “C. D’Agostino – Graziella Paino”. Un momento semplice ma significativo, che ha rappresentato il punto

di arrivo di un percorso iniziato con l’inaugurazione della mostra lo scorso novembre. La rassegna, come nelle precedenti edizioni, aveva l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare al sostegno delle pazienti del reparto oncologico dell’Ospedale “San

Vincenzo” di Taormina. Le somme raccolte serviranno in particolare per l’acquisto di beni di prima necessità e per il finanziamento della “Navetta del sorriso”, un servizio fondamentale che consente ai pazienti fuori sede di raggiungere il centro oncologico durante i cicli di terapia. Durante la cerimonia, la dottoressa Briguglio ha da parte sua voluto sottolineare il valore dell’iniziativa, rivolgendo un messaggio diretto soprattutto ai giovani presenti. Ha ricordato in particolare come ogni gesto, anche il più piccolo, possa contribuire a realizzare qualcosa di importante, invitando gli studenti a riflettere sul significato profondo della solidarietà. Un’esperienza, ha sottolineato, che può lasciare un segno duraturo e aiutare a comprendere quanto sia importante impegnarsi per gli altri, anche in giovane età. L’incontro non si è limitato quindi alla consegna simbolica dei fondi, ma si è

trasformato in un momento di dialogo e confronto. Le dottoresse Roberta Briguglio, Rosalba Rossello e Alessia Dottore hanno illustrato agli alunni l’attività dell’Associazione Salus, spiegando il supporto concreto offerto ogni giorno a chi affronta un percorso oncologico. Un impegno che non riguarda solo l’aspetto sanitario, ma anche quello umano e pratico, spesso altrettanto complesso da gestire. L’associazione, nata quindici anni, fa grazie all’iniziativa della professoressa Graziella Paino, rappresenta oggi un punto di riferimento per molte pazienti. Oltre a sostenere il trasporto con la “Navetta del sorriso”, offre servizi importanti come la fornitura di parrucche e protesi mammarie, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle donne in cura. Recentemente è stata, inoltre, rafforzata l’attenzione anche sull’aspetto estetico, con nuove iniziative dedicate alla cura della persona. Particolarmente significativo è stato anche l’intervento della dottoressa Rosalba Rossello, che ha evidenziato il valore dell’iniziativa per il territorio, sottolineando come la scuola e il quartiere siano riusciti a diventare un esempio positivo per l’intera comunità. Un risultato che dimostra come la collaborazione tra istituzioni e cittadini possa generare effetti concreti e contribuire a rafforzare il senso di appartenenza. Nel corso dell’incontro, poi, è stato rivolto ai ragazzi anche un importante invito alla

prevenzione. Le relatrici hanno sottolineato quanto sia fondamentale adottare stili di vita sani, evitando comportamenti a rischio come il consumo di fumo, alcol e sostanze stupefacenti. Un messaggio chiaro, volto a sensibilizzare le nuove generazioni

sull’importanza della salute e della responsabilità personale. La rassegna “Cartulae Nataliciae 2025” ha confermato il suo valore non solo sul piano sociale, ma anche su quello culturale. L’edizione di quest’anno ha visto, infatti, la partecipazione di artisti incisori provenienti da undici paesi diversi, che hanno donato le proprie opere per sostenere il progetto. Un contributo che ha arricchito la mostra e ne ha ampliato il respiro internazionale. Fondamentale, infine, è stato anche il coinvolgimento degli studenti e delle realtà del territorio. Hanno partecipato, tra gli altri, gli allievi del corso di grafica d’arte dell’Accademia ABAM di Messina e quelli del Polo Liceale “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando, insieme a numerose location esterne che hanno ospitato la rassegna. Un lavoro di squadra che ha coinvolto docenti, famiglie e visitatori, tutti uniti dallo stesso obiettivo. Dietro il successo dell’iniziativa però vi è stato anche un importante lavoro organizzativo, portato avanti dal professore Enzo Napoli, con il supporto della professoressa Sabina Bruzzese e della dirigente Oliveri. Un impegno costante che ha reso possibile la realizzazione di un progetto capace di coniugare arte e solidarietà. La cerimonia conclusiva ha rappresentato, quindi, non solo un momento di bilancio, ma anche un’occasione per riflettere sul valore educativo dell’esperienza. Gli studenti sono stati coinvolti in prima persona, non come semplici spettatori ma come protagonisti attivi di un’iniziativa che ha permesso loro di confrontarsi con tematiche importanti e attuali. “Cartulae Nataliciae 2025” si chiude così, con un risultato significativo, dimostrando come l’arte possa diventare uno strumento concreto di aiuto e partecipazione. La bellezza delle opere esposte si è trasformata in un segno tangibile di sostegno verso chi vive una condizione di difficoltà, confermando il ruolo della scuola come punto di

riferimento per la comunità. Un’esperienza che ha lasciato un messaggio chiaro: la solidarietà nasce anche dai piccoli gesti e, quando condivisa, può davvero fare la differenza.