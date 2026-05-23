Alla “Foscolo” in “Cattedra” la Polizia di Stato

Fra le tante attività educative che la scuola secondaria di primo grado

“Foscolo” di Barcellona Pozzo di Gotto offre ai suoi alunni, una di essa è stato

sicuramente l’incontro con la Polizia di Stato previsto nell’ambito del progetto

nazionale “PretenDIAMO legalità” e avvenuto martedì 3 marzo 2026 presso la

palestra auditorium della scuola. Alla presenza della prof.ssa Grazia Maria

Taormina, in rappresentanza della dirigente Felicia Maria Oliveri, e della

prof.ssa Michaela Munafò, referente per il “Progetto legalità” dell’Istituto, tutti

gli studenti delle classi prime e seconde hanno avuto modo per l’occasione di

ascoltare il vice questore Carmelo Nicola Alioto, Dirigente del Commissariato di

P.S di Barcellona Pozzo di Gotto, e poi interagire con lui. In particolare, dopo

un’introduzione fatta dalla prof.ssa Munafò e la presentazione del

vicequestore, si è parlato dell’importanza della legalità trattando diverse

tematiche. La prima di esse è stata quella del bullismo fisico e psicologico e del

cyberbullismo, cioè la divulgazione di immagini fatte ad una persona e inviate

online per schernirla, definendo il problema e le sue caratteristiche per

distinguerlo dalla semplice presa in giro o da un litigio occasionale. Per essere

“bullismo”, infatti, il fenomeno deve essere “reiterato” e “intenzionale”:

questo deve essere ben chiaro ai ragazzi, che spesso amplificano situazioni di

conflitto oppure le minimizzano. Si è posta inoltre l’attenzione sulle figure

chiave del bullismo, identificandone i “protagonisti”: il bullo, colui che compie

l’atto di bullismo; la vittima, colui che lo subisce, e il “pubblico”, coloro che

guardano l’accaduto, spesso consapevoli ma incapaci di compiere azioni a

difesa della vittima.

La seconda tematica affrontata è stata invece la sicurezza durante la

navigazione online e sui social dove, se non si sta attenti, si corre il rischio di

cadere in qualche “trappola digitale”. Infine si è parlato anche delle

dipendenze, come alcol e droga ma anche quella dai videogiochi e dall’uso

incontrollato del telefonino. Successivamente, il questore si è soffermato sul

rispetto delle regole nella vita quotidiana.

I ragazzi hanno ascoltato con entusiasmo, ponendo diverse domande e

concentrando l’attenzione sulla violenza e sulla difesa personale. Diversi tra

loro hanno raccontato le proprie esperienze, condividendo riflessioni e stati

d’animo provati. Il vicequestore ha ascoltato ogni storia con molto interesse ed

ha risposto in modo chiaro ed esaustivo, invitando i giovani a non rimanere in

silenzio nelle situazioni illegali, per esempio di spaccio o di episodi di violenza,

bullismo o maltrattamenti. Si è raccomandato in particolare di riferire ogni

episodio subito ai genitori, ad un insegnante o a qualsiasi altro adulto senza

vergognarsi o tenersi tutto dentro. Bisogna infatti sempre denunciare azioni

sbagliate, perché così si aiutano sia le Forze dell’Ordine che le persone in

difficoltà. Attraverso il dialogo si può aiutare o, in casi gravi, salvare qualcuno.

Le parole del vice questore hanno lasciato un grande insegnamento nei ragazzi

presenti e li hanno aiutati a comprendere che la legalità è “una porta per una

vita migliore che rende cittadini consapevoli e liberi”.

Questo incontro con la Polizia di Stato, del resto, faceva parte di uno dei

progetti a cui la “Foscolo” tiene molto, quello della Legalità”, e questo per

confermare e insegnare quanto sia importante la collaborazione e unione fra

scuola e istituzioni per costruire una comunità scolastica giusta e leale,

partendo proprio dai banchi di scuola.