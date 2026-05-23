Alla “Foscolo” in “Cattedra” la Polizia di Stato

Fra le tante attività educative che la scuola secondaria di primo grado
“Foscolo” di Barcellona Pozzo di Gotto offre ai suoi alunni, una di essa è stato
sicuramente l’incontro con la Polizia di Stato previsto nell’ambito del progetto
nazionale “PretenDIAMO legalità” e avvenuto martedì 3 marzo 2026 presso la
palestra auditorium della scuola. Alla presenza della prof.ssa Grazia Maria
Taormina, in rappresentanza della dirigente Felicia Maria Oliveri, e della
prof.ssa Michaela Munafò, referente per il “Progetto legalità” dell’Istituto, tutti
gli studenti delle classi prime e seconde hanno avuto modo per l’occasione di
ascoltare il vice questore Carmelo Nicola Alioto, Dirigente del Commissariato di
P.S di Barcellona Pozzo di Gotto, e poi interagire con lui. In particolare, dopo
un’introduzione fatta dalla prof.ssa Munafò e la presentazione del
vicequestore, si è parlato dell’importanza della legalità trattando diverse
tematiche. La prima di esse è stata quella del bullismo fisico e psicologico e del
cyberbullismo, cioè la divulgazione di immagini fatte ad una persona e inviate
online per schernirla, definendo il problema e le sue caratteristiche per
distinguerlo dalla semplice presa in giro o da un litigio occasionale. Per essere
“bullismo”, infatti, il fenomeno deve essere “reiterato” e “intenzionale”:
questo deve essere ben chiaro ai ragazzi, che spesso amplificano situazioni di
conflitto oppure le minimizzano. Si è posta inoltre l’attenzione sulle figure
chiave del bullismo, identificandone i “protagonisti”: il bullo, colui che compie
l’atto di bullismo; la vittima, colui che lo subisce, e il “pubblico”, coloro che
guardano l’accaduto, spesso consapevoli ma incapaci di compiere azioni a
difesa della vittima.
La seconda tematica affrontata è stata invece la sicurezza durante la
navigazione online e sui social dove, se non si sta attenti, si corre il rischio di
cadere in qualche “trappola digitale”. Infine si è parlato anche delle
dipendenze, come alcol e droga ma anche quella dai videogiochi e dall’uso
incontrollato del telefonino. Successivamente, il questore si è soffermato sul
rispetto delle regole nella vita quotidiana.
I ragazzi hanno ascoltato con entusiasmo, ponendo diverse domande e
concentrando l’attenzione sulla violenza e sulla difesa personale. Diversi tra
loro hanno raccontato le proprie esperienze, condividendo riflessioni e stati
d’animo provati. Il vicequestore ha ascoltato ogni storia con molto interesse ed
ha risposto in modo chiaro ed esaustivo, invitando i giovani a non rimanere in
silenzio nelle situazioni illegali, per esempio di spaccio o di episodi di violenza,
bullismo o maltrattamenti. Si è raccomandato in particolare di riferire ogni
episodio subito ai genitori, ad un insegnante o a qualsiasi altro adulto senza
vergognarsi o tenersi tutto dentro. Bisogna infatti sempre denunciare azioni
sbagliate, perché così si aiutano sia le Forze dell’Ordine che le persone in
difficoltà. Attraverso il dialogo si può aiutare o, in casi gravi, salvare qualcuno.
Le parole del vice questore hanno lasciato un grande insegnamento nei ragazzi
presenti e li hanno aiutati a comprendere che la legalità è “una porta per una
vita migliore che rende cittadini consapevoli e liberi”.
Questo incontro con la Polizia di Stato, del resto, faceva parte di uno dei
progetti a cui la “Foscolo” tiene molto, quello della Legalità”, e questo per
confermare e insegnare quanto sia importante la collaborazione e unione fra
scuola e istituzioni per costruire una comunità scolastica giusta e leale,
partendo proprio dai banchi di scuola.