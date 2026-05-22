Un’aula a cielo aperto

Vorrei raccontarvi di un modo nuovo di studiare che potrebbe rivelarsi molto interessante per noi studenti di primo anno, almeno per iniziare a valutare l’idea e fare programmi per il futuro. Si tratta di un progetto scolastico itinerante intitolato “Strade Maestre”: un gruppo di circa 15 studenti del triennio studiano insieme per un intero anno, formando una pluriclasse poiché provengono da istituti diversi. I ragazzi sono anche accompagnati da un cane, che fa loro da mascotte. L’aspetto originale è che non studiano chiusi all’interno di un edificio, ma all’esterno, camminando e spostandosi tra le varie regioni d’Italia. L’idea è senz’altro fuori dagli schemi e contiene alcuni spunti affascinanti, ad esempio la possibilità di scoprire dal vivo molti degli aspetti che si potrebbero solo leggere sui libri di testo, mettendo gli studenti a diretto contatto con argomenti che in genere restano puramente teorici, anche se questo può non essere valido per tutte le materie del programma scolastico!

Il gruppo è accompagnato da due insegnanti/guida che si occupano di affiancare gli studenti fornendo spiegazioni, approfondimenti e consigli, in una modalità più dinamica e anche più coinvolgente dal punto di vista dei rapporti personali. Il viaggio si estende per tutta Italia, si visitano luoghi diversi, sia di interesse naturalistico, come parchi o riserve, che di interesse sociale e storico-culturale, come monumenti, musei e centri storici. Inoltre, il progetto prevede alcuni incontri nelle scuole in giro per l’Italia, per non tralasciare il confronto con altri studenti. La giornata tipo per i partecipanti non si svolge come quella a cui siamo normalmente abituati, non si entra a scuola alle 8 del mattino, ma ci si prepara con lo zaino in spalla e gli scarponi da trekking e si inizia il percorso programmato. Poi, finita la parte escursionistica, ci si ferma e di pomeriggio si studia o si approfondisce la teoria riguardo a ciò che si è visto camminando.

Chiaramente, oltre la modalità innovativa, la condizione di base per pensare di prendere parte a questo tipo di progetto è la passione per il movimento, dato che la distanza media giornaliera è di 10-20 km e i giorni di cammino sono 200. Dunque, se siete dei tipi piuttosto sedentari forse questo non diventerà il vostro progetto del cuore! Inoltre, non guasta nemmeno una buona dose di capacità di adattamento, visto che si gira “zaino in spalla” e alcuni dei comfort che normalmente circondano le nostre vite potrebbero non essere a disposizione.

Il progetto è organizzato in modo da alternare periodi di gruppo e studio itinerante a periodi di tempo a casa, e certamente viene garantito il periodo delle festività. D’altronde, proprio come per l’idea di studiare un anno all’estero, dovrai essere pronto ad affrontare un periodo relativamente lungo in cui sarai distante dalle tue abitudini e conoscenze, dalla tua famiglia e dal tuo ambiente. Un altro svantaggio si potrebbe individuare nel divario che si crea tra chi studia in classe (secondo i programmi regolari) e chi partecipa al progetto. Di conseguenza, se si intende partecipare, bisognerebbe essere disposti a compensare le eventuali differenze di programma svolto poiché a conclusione del progetto si deve superare un esame finale di idoneità.

Tra tutti i percorsi affrontati, una parte delle escursioni è dedicata al territorio siciliano. Nell’edizione di quest’anno, le tappe principali sono state Palermo, Bagheria, l’eremo di S. Felice, Caccamo, Montemaggiore, Caltavuturo, Polizzi Generosa, Petralie, Gangi, Nicosia, Troina, San Teodoro, Bronte, Zafferana Etnea e Acireale raggiunti attraversando i cammini della “Magna Via Francigena” (approfondimento del tema della legalità), la “Via Francigena normanna” (attraversamento dei parchi regionali siciliani) e la zona etnea (studio del territorio vulcanico).

Anche se non mancheranno gli ostacoli da superare, la strada ci farà da maestra!