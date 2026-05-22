Spinesante, lo specchio dimenticato della città: appello ai giovani

A pochi passi dal mare, dove il paesaggio dovrebbe raccontare la bellezza della costa tirrenica, il litorale di Spinesante restituisce oggi un’immagine ben diversa: quella di un territorio lasciato indietro. Basta percorrere quel tratto di lungomare per rendersene conto. Porzioni di pavimentazione divelte, tratti di strada erosi, barriere danneggiate o del tutto assenti. In alcuni punti il passaggio è difficoltoso, in altri potenzialmente pericoloso. Quello che un tempo era uno spazio vissuto quotidianamente, tra passeggiate e incontri, appare oggi fragile ed instabile.

Non è più soltanto una questione estetica. È un problema concreto, visibile, che riguarda la sicurezza e la vivibilità di un’intera zona. Un problema che si trascina da mesi, aggravato dalle mareggiate che hanno colpito duramente questo tratto di costa.

Ma fermarsi alla forza del mare sarebbe una spiegazione troppo semplice. L’erosione costiera è un fenomeno noto da anni e, proprio per questo, richiederebbe interventi costanti e strutturali. Prevenire, non inseguire l’emergenza. E invece, ancora una volta, si interviene dopo: quando il danno è già evidente, quando il lungomare è già compromesso, quando un luogo perde progressivamente la sua funzione.

Spinesante rischia così di diventare il simbolo di una fragilità più ampia: quella di un territorio che fatica a proteggere sé stesso. Una periferia non solo geografica, ma anche nelle priorità, dove i problemi restano più a lungo e le soluzioni arrivano più lentamente.

Fermarsi alla denuncia non basta.

Perché se è vero che le istituzioni hanno il dovere di intervenire, è altrettanto vero che una città non può permettersi cittadini passivi. E qui entra in gioco il ruolo dei giovani. Troppo spesso descritti come distanti o disinteressati, i giovani sono invece i primi a vivere le conseguenze di questi spazi negati. Sono loro a perdere luoghi di incontro, di socialità, di identità. E sono loro che possono trasformare questa perdita in una spinta all’azione.

Raccontare ciò che accade, documentarlo, condividerlo, pretendere attenzione: sono gesti semplici, ma fondamentali. Non bastano da soli a ricostruire un lungomare, ma rappresentano il primo passo per impedire che il problema venga ignorato.

Spinesante oggi non è solo un luogo danneggiato. È una domanda aperta: che tipo di città vogliamo costruire? Una città che rincorre le emergenze o una città che le previene? Una città che subisce o una città che reagisce?

Il lungomare distrutto non è soltanto un problema urbanistico. È un segnale. Ignorarlo significherebbe accettare che il declino sia inevitabile. Ma non lo è. Perché il futuro di Spinesante — e di Barcellona Pozzo di Gotto — non dipende solo dalla forza del mare, ma dalla volontà di chi quel territorio lo vive.

E una generazione che sceglie di farsi sentire, di non voltarsi dall’altra parte, può essere più forte di qualsiasi mareggiata.