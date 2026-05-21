Si chiude con orgoglio la stagione del Barcellona Basket, coach Bartocci: “Usciamo a testa alta”

Termina ai quarti di finale dei playoff il cammino del Barcellona Basket, sconfitto in gara 3 dalla Viola Reggio Calabria dopo una serie intensa e combattuta fino all’ultimo. Nonostante l’eliminazione, i giallorossi lasciano il campionato a testa alta, dopo aver disputato dei quarti playoff di grande carattere contro una delle squadre più attrezzate della stagione.

A rendere meno amara la serata al Pala Calafiore è stata la straordinaria presenza del pubblico barcellonese, che ha seguito e sostenuto la squadra anche nell’ultima trasferta stagionale. Un legame forte, costruito durante tutto l’anno soprattutto nei momenti più complicati, quando i risultati sembravano aver allontanato ogni speranza di raggiungere i playoff.

Un avvio complicato e il cambio di rotta

Il campionato del Barcellona Basket era iniziato nel migliore dei modi, con una vittoria casalinga che aveva acceso entusiasmo e fiducia nell’ambiente. Successivamente però, la squadra ha attraversato una lunga fase negativa, incassando cinque sconfitte consecutive tra cui il derby contro Milazzo.

La svolta è arrivata con l’approdo in panchina di Maurizio Bartocci: il tecnico è riuscito a restituire equilibrio e identità alla squadra, lavorando soprattutto sull’intensità difensiva e sull’organizzazione del gioco. Con il passare delle settimane, i giallorossi hanno ritrovato fiducia e continuità.

Un girone di ritorno da protagonista

Nel girone di ritorno il Barcellona Basket ha mostrato tutte le proprie qualità, sia individuali che collettive. Spirito di squadra, aggressività e determinazione hanno consentito alla formazione giallorossa di conquistare una meritata qualificazione ai playoff, obiettivo fissato a inizio stagione dalla società guidata dal Presidente Antonio Maria Russo.

Il percorso nella post-season è iniziato a Roma contro Stella EBK. Negli ottavi di finale il Barcellona Basket ha saputo reagire con grande personalità, conquistando due vittorie fondamentali che hanno aperto le porte dei quarti.

La serie contro la Viola Reggio Calabria

Nei quarti di finale l’avversario era la Viola Reggio Calabria, protagonista di una regular season di alto livello. Dopo la sconfitta in gara 1 in trasferta, i giallorossi hanno risposto con una prestazione di carattere al PalAlberti, vincendo gara 2 e trascinando la serie alla decisiva gara 3.

L’ultimo atto della stagione, però, non è iniziato nel migliore dei modi per il Barcellona Basket. La Viola ha imposto fin dai primi minuti un ritmo elevato e una difesa aggressiva, riuscendo a mantenere il vantaggio per tutta la durata dell’incontro fino alla vittoria finale.

Le parole di coach Bartocci

Al termine della stagione, coach Maurizio Bartocci ha voluto ringraziare squadra, società e tifosi con un messaggio carico di emozione:

“Ai miei giocatori, ciò che porterò con me è la vostra dedizione. Vi ho chiesto sacrifici, vi ho spronati a superare i vostri limiti e voi avete risposto con la professionalità di chi sa che indossare questa maglia non è un impegno come gli altri. Grazie per ogni goccia di sudore.”

Parole di gratitudine anche per la società e lo staff:

“Alla società e allo staff, grazie per aver creduto nella mia visione e per aver gestito le complessità di un campionato con equilibrio e passione, permettendoci di lavorare nelle migliori condizioni possibili.”

Infine, il pensiero rivolto ai tifosi:

“Ai nostri tifosi e alla città. Voi siete l’anima di Barcellona Pozzo di Gotto. Non siete stati solo il “sesto uomo”, ma la ragione stessa per cui lottiamo su ogni pallone vagante.” “Usciamo da questo campionato a testa alta, consapevoli di aver dato tutto.”

Si chiude così una stagione fatta di difficoltà, crescita e orgoglio, nella quale il Barcellona Basket è riuscito a conquistare il pubblico grazie alla propria identità e alla capacità di non arrendersi mai.