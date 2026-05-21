Il Gen. Ubaldo Del Monaco visita la Compagnia dei Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto e la stazione di Terme Vigliatore

Nella giornata di ieri, il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, il Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha svolto una visita presso la Compagnia dei Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto e della Stazione di Terme Vigliatore.

Presso la Compagnia barcellonese, l’alto Ufficiale, accompagnato dal Comandante Provinciale di Messina, il Colonnello Lucio Arcidiacono, è stato accolto non solo dal Comandante del Reparto, il Capitano Ivan D’Errico ma anche da una folta rappresentanza delle articolazioni dipendenti.

In questo contesto, il Generale Del Monaco non si è limitato soltanto a rivolgere parole di apprezzamento per la dedizione e lo spirito di sacrificio con cui i militari operano quotidianamente, infatti, ha soprattutto incoraggiato ciascun membro dell’Arma nel continuare ad assolvere con determinazione il servizio istituzionale, evidenziando come ogni militare dovrebbe sempre e in tutte le circostanze preservare e consolidare di più la fiducia che i cittadini ripongono storicamente in ciascun Carabiniere.

In questa giornata, rivolgendo la propria attenzione ai Comandanti di Stazione, ha sottolineato l’importanza dei servizi di prossimità, le cui azioni devono essere orientate innanzitutto a prevenire e reprimere tutti i fenomeni che destano il maggior allarme sociale nella popolazione, con particolare cura ai reati commessi in danno dei soggetti vulnerabili.

Il Generale Del Monaco ha proseguito il proprio itinerario, raggiungendo la Stazione di Terme Vigliatore, dove è stato ricevuto dal Comandante, il Maresciallo Capo Antonino Salmieri e da suoi collaboratori.

Anche questo secondo incontro si è riconfermato come una preziosa occasione per il Comandante della Legione di complimentarsi per il lavoro svolto dai militari del Reparto; l’alto Ufficiale ha ricordato, infine, come la cura dei territori affidati alle Stazioni costituisca la missione principale a cui deve essere orientata ogni azione quotidiana del servizio d’istituto.